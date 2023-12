Michaela May hat schon als junge Frau ihre drei Geschwister verloren. In einem Buch hat sie darüber geschrieben.

Andere Schauspieler reihen in ihren Memoiren gern Schoten aus der Branche aneinander. Michaela May nicht. Sie offenbarte in ihrer Autobiografie die unfassbare Tragödie ihrer Familie. Nach bald zwei Jahren der Lesereisen mit diesem Buch, das sie auch in psychiatrische Kliniken führte, zieht sie Bilanz.

Von Susanne Hermanski

Michaela May betritt das Oscar Maria Café, die Sonne geht auf. Dabei hätte sie zwei Straßenecken entfernt um ein Haar ein Doppeldeckerbus von ihrem Radl geholt und mitgeschleift. "Und der Dieter Reiter stand auch noch zufällig daneben auf dem Bürgersteig", sagt sie. Eine Szene samt Bürgermeister wie Helmut Dietl sie hätte schreiben können. Mit seinen "Münchner Geschichten" hatte May 1974 ihren Durchbruch. Als Susi. So sehnen sie viele ihre Bewunderer bis heute: süß und sorglos. Als sie vor zwei Jahren ihre Autobiografie "Hinter dem Lächeln" vorlegte, offenbarte sie jedoch ein Familienschicksal, das keiner ahnte. Im Jahr ihres Dietl-Erfolgs nahm sich ihr Bruder Karl das Leben. Drei Jahre später folgte ihm der Älteste, Hans. Und 1982 schied Gundi aus dem Leben, ihre jüngere Schwester, mit nur 22 Jahren. Das Buch ist nun in vierter Auflage erschienen, und in ganz Deutschland wird sie damit noch immer zu Lesungen gebeten.