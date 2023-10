Michaela Humls Leben hat sich durch einen Risografie-Workshop geändert. Sie stand vor dem Gerät, einer Art digitalen Siebdrucker und wusste, dass sie so ein Teil haben muss. Also kaufte sie den Schablonendrucker, gründete das Kreativstudio "The Happy Club" und zog vergangen Herbst ins Ruffinihaus am Rindermarkt. Dort verkaufte sie Karten und Drucke, gab Workshops und versuchte auch andere Kreative mit ihrer Leidenschaft für Risografie anzustecken, weiter zu befeuern oder miteinander bekannt zu machen. Denn Huml erledigt nicht wie gewöhnliche Studios Auftragsarbeiten, sondern versteht ihren "Happy Club" als

Ort, an dem Kreative und Projekte zusammenfinden. "Ein besonders wichtiges Herzensanliegen ist der Mix & Match Kalender", sagt Huml. Vergangenes Jahr hat sie zusammen mit dem Frauennetzwerk und Kreativkollektiv Büro Chapeau mehr als zwanzig Künstlerinnen und Künstler eingeladen, ein Kalenderblatt zu gestalten. Alles war erlaubt - aber nur zwei Farben. "Die Tinte ist sojaöl-basiert und die Masterfolien werden aus Hanffasern hergestellt", steht auf der Website. Heuer waren es mehr als dreißig Kunstschaffende. Nun können die Kundinnen und Kunden zwischen den Werken zwölf auswählen und sich daraus einen individuellen Kalender zusammenstellen. "Ich glaube daran, dass kreatives Gestalten glücklich macht", sagt Huml. "Egal ob jung oder alt, Designerin, Handwerkerin oder Managerin, alleine oder in der Gruppe." Am 12. Oktober gibt Huml ein Abschiedsfest. "Mit diesem Happening verabschiedet sich der Happy Club von seinem Pop-Up-Laden am Rindermarkt. Ab November starten wir in der Au in der Zeppelinstraße neu durch", sagt sie.

Gesang

Detailansicht öffnen Konstantin Krimmel. (Foto: Flo Huber)

Bariton Konstantin Krimmel wird für seine herausragenden Darbietungen in den Opern Mozarts, Hosokawas und Haas' sowie für die Neuaufnahme von Schuberts Liedzyklus "Die schöne Müllerin" als "Nachwuchssänger des Jahres" ausgezeichnet. Die Faszination für Musik entflammte bei Krimmel bei den St. Georgs Chorknaben in Ulm. Mit 21 Jahren begann er ein Gesangstudium bei Teru Yoshihara, das er 2020 mit Auszeichnung abschloss. Seit der Spielzeit 2021/22 ist Krimmel Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper und wird in der Neuproduktion "Le nozze di Figaro" die Rolle des Figaro übernehmen.

Hattrick

Detailansicht öffnen Sarah Karuga. (Foto: Niklas Keller)

Schafft eine Fußballerin drei Tore in einem Spiel, heißt das Hattrick. Trifft sie hintereinander in einer Halbzeit, ohne dass eine andere Spielerin dazwischen ein Tor erzielt, ist der Hattrick lupenrein. Mucbook eröffnet in nur kurzer Zeit in München nun die dritte Zwischennutzung. Neben dem Coworking-Plätzen im "Lovecraft" im ehemaligen Kaufhaus am Stachus, der "Perle", einer Kooperation mit dem Kulturcafé Steinchen in Laim, hat nun das "Candy" am Candidplatz eröffnet. Doch diese Zwischennutzung ist gekommen, um zu bleiben, sagt Sarah Karuga. Die 33-Jährige verantwortet die Veranstaltungen und Vermietungen der insgesamt fünf Clubhaus-Locations. Vermietet werden sie für Tagungen, Geburtstage oder Tanzkurse. "Wir machen projektbezogene Preise", sagt Karuga, die bei "Über den Tellerrand kochen" Veranstaltungen organisiert hat, bei denen Menschen zusammen kochen und essen. Mit "Candy" wollen sie einen Ort vor allem für Menschen aus Giesing schaffen. "Aber Menschen aus allen Vierteln sind willkommen", sagt Karuga.

Dominique de Marné

Detailansicht öffnen Dominique de Marné. (Foto: Arvid Uhlig)

Mental Health, seelische Gesundheit, das Thema gewinnt immer mehr Aufmerksamkeit in diesen unruhigen Zeiten. Allerdings, so sagt Dominique de Marné, wird es oft untermalt "mit Schwere, schwarz-weißen Bildern und trauriger Klaviermusik." Sie will dem etwas entgegen setzen. "Mentale und körperliche Gesundheit gehören zusammen", sagt die 37-jährige Münchnerin. Gerade beim Laufen sei der positive Einfluss auf die Seele gut untersucht.

Deshalb organisiert sie zusammen mit ihrem Team am Sonntag, 15. Oktober, den ersten Mental Health Rocks Run im Olympiapark. Dabei geht es nicht um Leistung oder Schnelligkeit, "sondern darum, zu zeigen, dass wir viele sind und Spaß haben können", so die Aktivistin. Dominique de Marné hatte selbst in ihrer Jugend mit psychischen Probleme zu kämpfen. Die richtigen Therapien und nicht zuletzt der Sport halfen ihr, sie zu überwinden. Über ihre Borderline-Störung und ihren Weg aus der Krankheit schrieb sie 2019 das Buch "Warum normal sein gar nicht so normal ist". Sie gründete dann das erste Mental Health Café in München, eine Anlaufstelle für Menschen, die einfach mal Druck aus ihrem Alltag nehmen wollten. Das Café hat die Corona-Pandemie nicht überstanden, doch die Gründerin und studierte Psychologin, die auch Workshops in Schulen hält, kämpft weiter dafür, Betroffene zu unterstützen. Startschuss am Sonntag ist um zehn Uhr, gelaufen wird eine Strecke von fünf Kilometern (eine oder zwei Runden durch den Park). Jeder Kilometer hat ein eigenes Motto. Informationen und Anmeldung unter www.mentalhealthcrowd.de. Ein Teil der Einnahmen wird an Organisationen gespendet, die sich um seelische Gesundheit kümmern.

Polyfonie

Detailansicht öffnen Anastiya Shtemenko und Jan Struckmeier. (Foto: Viktoriya Zayika)

Polyphonie ist eine Kompositionstechnik und beschreibt die Unabhängigkeit und die Selbständigkeit verschiedener Stimmen in einem Musikstück. "Polifoniia - schiefe Räume" haben Anastiya Shtemenko und Jan Struckmeier von dem Kollektiv "Ukrainisch Deutsche Welle" ihrem Theaterfestival gegeben. Es findet vom 14. bis 15.10. im Zirka (Dachauer Straße 110C) statt. Mit Performances und Vorträgen sollen die Gefühle von Ukrainerinnen und Ukrainern ausdrückt werden, die sie zwischen dem russischen Angriffskrieg und ihrem alltäglichen Leben empfinden. Das Festival bespielt drei Räume und soll ein ukrainisch-deutscher Begegnungsort sein.