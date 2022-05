"Jeder Jude trägt 3000 Jahre Geschichte auf seinen Schultern" - dieses Zitat des Rabbiners Tovia Ben Chorin stellt der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn seinem neuen Buch voran. "Eine andere Jüdische Weltgeschichte" hat der langjährige vormalige Professor für Neuere Geschichte an der Münchner Universität der Bundeswehr damit im Sinn, wie er einleitend schreibt. Seine Sicht auf die Historie der Juden will "entspannt" sein, "nicht volkspädagogisch oder gar ritualisiert"; es geht Wolffsohn darum, "Informationen statt Moralpredigten" zu liefern. Anlässlich seines zudem demnächst bevorstehenden 75. Geburtstags stellt er sein Buch am 9. Mai im Luitpold-Salon vor, im Gespräch mit der Publizistin Rachel Salamander, moderiert von Herder-Programmleiter Patrick Oelze.

Michael Wolffsohn: Eine andere Jüdische Weltgeschichte, Montag, 9. Mai, Café Luitpold, Briennerstr. 11, 20 Uhr, vor Ort und als Stream, Anmeldung über www.cafe-luitpold.de