Die Well-Brüder ohne Michael Well? Das kann und will man sich nicht vorstellen. Der Meister an der Tuba war nicht nur der Manager und Organisator des satirisch-musikalischen Trios, sondern auch das Sprachrohr nach außen – und das Herz sowieso. Auch die Herzlichkeit in Person. Wobei sie ja ohnehin ein Herz und eine Seele waren, die drei Well-Brüder ausm Biermoos, wie sich Michael, Christoph („Stofferl“) und Karl Well nannten, seit sich die ursprüngliche Formation, die legendäre Biermösl Blosn, 2012 aufgelöst hatte. Der Bruch damals mit ihrem älteren Bruder Hans, dem Kopf der Gruppe, war ein Schock. So wie auch jetzt die Nachricht vom Tod Michael Wells ein Schock ist , ein ungleich größerer.

Michael, geboren am 10. Oktober 1958, war das dreizehnte von den 15 Kindern des Schulmeisters Hermann Well und seiner Frau Gertraud aus dem Dorf Günzlhofen bei Fürstenfeldbruck. Die ganze Familie hochmusikalisch. Schon im Alter von vier Jahren trat Michael mit seinen Geschwistern unter Anleitung des kulturell engagierten Vaters bei Heimatabenden auf, mit Gesang, Gedichten, Blockflötenspiel. Mit zwölf lernte er das Baritornhorn, das er später gegen die Tuba tauschte. Ob Vereins-, Weihnachts-, Tauf- oder Trauerfeiern – die Well-Familie übernahm im Dorf die „Tanzlmusik“, die volksmusikalische Gestaltung. So wurden Bühnenprofis herangezogen, früh schon nannten die Brüder sich „Well-Buam“.

1976 gründeten Bruder Nummer neun (Hans), Nummer dreizehn (Michael) und Nummer vierzehn (Stofferl) die Biermösl Blosn, ein historischer, nicht nur in der bayerischen Kabarett- und Volksmusikgeschichte fundamental-subversiver Akt. Auch in der Geschichte der damals noch in nahezu absolutistischer Alleinherrschaft regierenden CSU dürfte dieser Gründungsakt schreiend rot vermerkt sein, gab es von da an doch eine außerparlamentarische Opposition, wie man sie so volkstümlich grundiert, so urbairisch-pfiffig, künstlerisch gepfeffert und anspruchsvoll noch nicht erlebt hatte. Stubnmusi und Gstanzl-Tradition in Verbindung mit scharfer politischer Satire und volksmusikalischer Experimentierlust, das gab es vorher nicht.

Die Biermösl Blosn wurden Kult. Stachel im Fleisch der CSU – und bald überregional bekannt. Legendär ihr Anti-BayWa-Lied, ihr Ausschluss vom Bayerischen Rundfunk, ihr Widerstand gegen die Atomkraft. Die meisten Texte hat Hans Well geschrieben, Michael und Stofferl glänzten als kongeniale Mulitiinstrumentalisten und humorvolle Entertainer. Wobei Michael neben der Tuba auch die Drehleier exzellent beherrschte und der agilste, der tänzerischste von allen war.

Sängerisch war er immer die zweite Stimme, Stofferl die erste. Im Verbund mit dem großen Gerhard Polt schufen sie großartige Abende an den Münchner Kammerspiele: satirisch-theatralische Stücke wie „Tschurangrati“, „Diridari“, „München leuchtet“. Kein Nummernkabarett, sondern richtige Geschichten. Alles Publikumsrenner, immer ausverkauft. Die Wells mit ihren unzähligen Instrumenten – vom Alphorn bis zur Zither – nie nur musikalisch im Einsatz, sondern immer auch schauspielerisch-kabarettistisch agierend. Es war eigentlich ein neues Theaterformat.

Christoph Well, Hans Well und Michael Well (von links nach rechts) als „Biermösl Blosn“. Hier bei einem ihrer letzten Auftritte im Jahr 2012 in Fürth. Foto: Daniel Karmann/dpa

In diesem Jahr hätte die famosen Biermösl Blos ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum gehabt. Wenn es sie denn noch gäbe. Der Kompetenz- und Neuausrichtungsstreit der drei Brüder, der 2012 zum endgültigen Bruch nach 35 gemeinsamen Jahren führte, war tragisch und endgültig. Das ist nie wieder gut geworden.

Von da an gingen sie getrennte Wege. Hans Well hat sich mit den Wellbappn neu aufgestellt. Michael und Stofferl taten sich mit ihrem Bruder Karl zu den Well-Brüdern zusammen und arbeiteten weiterhin mit Polt zusammen: auf kabarettistischen Touren ebenso wie im Theater. Ihr Stück „A scheene Leich“ hatte im Januar nach 52 ausverkauften Vorstellungen Dernière in den Münchner Kammerspielen, und wer dabei war, hat in seinem Körper noch etwas von der Wärme und der unbändigen Sympathie gespeichert, die am Ende den Saal erfüllte, als das Publikum minutenlang stehend applaudierte. Es war so viel Liebe im Saal.

Wenn man ihn auf der Bühne sah, sprühte er schier vor Spiellust

Michael Well hat als Person all das verkörpert, wofür die Brüder so geschätzt, bejubelt und geliebt wurden: das Menschliche und Authentische in ihrer Art aufzutreten und auf die Abstrusitäten der Politik und des Lebens zu schauen. Die Bodenständigkeit. Den kritischen Geist des gesunden Menschenverstandes. Die Freude an der Musik, am Zusammenspiel. Wenn man ihn auf der Bühne sah, sprühte er schier vor Spiellust. Er hatte das Herz am rechten Fleck.

Michael Well war ein leidenschaftlicher Tänzer. Als solcher beherrschte und lehrte er nicht nur die bayerischen Volkstänze, sondern konnte besonders gut auch den irischen Stepptanz. Wenn die Wells beim „Tanz in den Mai“ im Münchner Hofbräuhaus aufspielten, gab Michael den charmanten Tanzmeister, brachte die Menge in Schwung und führte die Polonaise an. Und er lud schon auch mal junge Breakdancer ein.

Mit seiner Frau Catherine, einer Französin, war Michael Well schon seit 1980 zusammen. Ihre beiden Kinder Maria und Matthias sind, wie man es von einer Well-Familie nicht anders erwartet hätte, ebenfalls Musiker und haben ihre eigene Gruppe, die NouWellCousins. Die Familie war bei ihm, als er in der Nacht auf Montag im Münchner Josephinum seinem Krebsleiden erlag, im Alter von 68 Jahren. Michael wusste, dass es zu Ende gehen würde, sagt sein Bruder Stofferl. Doch er wollte spielen bis zum Schluss. Noch im Oktober sind sie bei einem Gastspiel in Südtirol aufgetreten: „Michael war beseelt.“