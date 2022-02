Das Kunstprojekt in der ehemaligen Gärtnerei Demmel in Seeshaupt beendet die Winterpause.

Noch ist es ruhig in der ehemaligen Gärtnerei Demmel in Seeshaupt. Denn die "#Wurzelspitzen", so der Name des Kunstausstellungsprojekts auf dem Gelände, haben Winterpause gemacht. Doch am Sonntag, 20. Februar, öffnet die Schau wieder. Blickfang sind die großen farbigen Holzskulpturen von Josef Lang, die fröhlichen "Radix"-Figuren von Marco Schuler und Michael von Brentanos liegende Holzstämme ("Gemeinsames"). Unübersehbar auch das "Heart" von Guido Weggenmann und Daniel Brägs ordentlich gestapelter "Sequoioideae". Oder die rote "Bank für die Zeit des Virus und danach" von Anke Mellin . Bis zum 27. März ist wieder an Samstagen und Sonntagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Wurzelspitzen. 20.2. - 27.3., Aktuelle Informationen zu Sonderveranstaltungen unter https://heidersbuero.de