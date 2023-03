Von Thomas Becker

Wenn Michael Vitzthum durch die Tür kommt, nimmt man ihm den Skitourengeher schon einmal direkt ab. Viel Gewicht schleppt er nicht mit sich herum. Obenrum trägt der 51-Jährige eine Friedrich-Merz-Restfrisur, doch wo beim CDU-Mann eher Eiseskälte durchs Gesicht weht, sieht es bei Vitzthum schon wärmer aus. Um die Augen herum ist da so ein verschmitztes Lächeln, das zu sagen scheint: 'Hey, der könnte es faustdick hinter den Ohren haben!' Nun, nach handgestoppten 60 Minuten weiß man: Da ist auch jede Menge zwischen den Ohren.

Im richtigen Leben ist der Mann Grafikdesigner, hatte zuletzt aber ordentlich Medienpräsenz. Das Buch "Natürlich mit Öffis! Die besten Skitouren, Reibn & Skisafaris ab München", das er mit drei Bergfreunden und -freundinnen geschrieben hat, ist ein willkommenes Thema bei Funk & Fernsehen, trifft den Zeitgeist, wie auch seine Facebook-Storys, Hashtag bergsportisnomotorsport.

Detailansicht öffnen Vitzthum auf dem Weg in die Berge. (Foto: privat)

Als er vor 15 Jahren anfing, Skitouren ohne Auto zu planen, war er ein Exot, wurde schief angeschaut, wenn er in voller Montur und Skiern in der Hand am Bahnsteig stand. Das hat sich geändert, dazu später mehr. Denn nicht wenige Münchner kennen eine andere Facette Vitzthums: den Partyveranstalter.

Los ging das am Taufkirchener Gymnasium, wo Kunstlehrerin Schilling ein Rudel Kreativer für Projekttage, Schulpartys und Abi-Bälle einspannte. Da wurden Plakate für Theateraufführungen gemalt, Säle dekoriert, Bars aufgebaut, Musik aufgelegt - nichts anderes machen Vitzthum und seine Mitstreiter bis heute. "Es kommen jetzt noch Gäste auf unsere Partys, die ich aus der Schulzeit kenne", sagt er, "Meinen ältesten Mit-Veranstalter kenne ich seit der fünften Klasse." Runde Geburtstage habe man zusammen gefeiert, immer schon im größeren Rahmen, sagt Vitzthum, "im Hachinger Tal kennen sich wahnsinnig viele Leute, und immer, wenn wir ein Fest gemacht haben, hat sich das rumgesprochen." Zu zehnt, fünfzehnt haben sie Feste organisiert, auch halblegal in Unterführungen. Wichtig war nur: gute Bar, gute Musikanlage.

Schon damals habe man versucht, "in nicht so alltägliche Locations reinzukommen". Zum Beispiel in den "Dreiraum", den alten Gewölbekeller an der Lindwurmstraße. Anfang der Neunzigerjahre ging es los mit Silvesterpartys, mit mehreren Hundert Leuten in der Saukälte einer Kiesgrube zwischen Taufkirchen und Oberhaching - die Tochter des Besitzers war auch auf dem Taufkirchener Gymnasium. Die Einladungs-Flyer malte Vitzthum von Hand, im Copy-Shop wurde kopiert und an alle Freunde weitergegeben, ein Strom-Generator garantierte die Musik, sonst gab's nur Feuer und Fackeln. Das Motto: unter Wasser. "Motto-Feiern waren immer schon unser Spleen", sagt Vitzthum und muss lachen, als er von einem Ritterfest erzählt: "Die Leute stürzen sich auf dieses Motto, zelebrieren das - und haben sich an dem Abend auch als Ritter gefühlt." Sogar ein Schafott gab es, irgendwann kam jemand auf die Idee, andere darin einzusperren: "Manche waren so verängstigt, dass Tränen geflossen sind."

Die Partys folgten keinem Rhythmus, entstanden aus der Laune heraus, liefen parallel zum Rest-Leben. Bis zu der Sache mit dem "Jagdhof". Mitte der Neunziger hatte er von einer Party in einem aufgelassenen Gasthof im Hofoldinger Forst gehört, in einem einst populären Ausflugslokal, das leer stand, entkernt. Ein Gastronom hatte die Ruine gekauft, wollte das Objekt entwickeln, hatte aber Stress mit der Gemeinde, alles lag auf Eis, und so erlaubte er seinen Kindern, dort Partys zu veranstalten. "Nur kannten die niemanden", erzählt Vitzthum, "wir schon." Man kam ins Geschäft. Es entstand ein Club wie in der Stadt, nur halt am Stadtrand.

"Wir hatten vom Club-Geschäft null Ahnung."

Gleich zur Premiere kamen 500 Gäste. Sie tauften den Laden Progressive Voice Club, kurz PVC - ein Kürzel, das noch heute manchem Taufkirchener oder Hachinger ein Leuchten in die Augen zaubert. Die Macher rekrutierten Türsteher aus dem Freundeskreis, eine Gastro-Bekannte übernahm die Bar. Vitzthum sagt: "Wir hatten vom Club-Geschäft null Ahnung, aber 1500 Adressen gesammelt, einmal im Monat gab es einen Postversand. Wir waren so enthusiastisch, dass wir zu jeder Party andere Flyer gedruckt haben."

Nur: Welche Musik spielen, damit möglichst viele kommen? Aus dem "Babalu" in der Leopoldstraße war eine Schlagerwelle über die Stadt geschwappt, die Bar-Frau hatte bananenkistenweise alte Single-Platten geerbt, und so probierte man freitags einen Schlager- Abend aus - und der schlug ein. Nun war alle zwei Wochen "Schlager- Abend".

"Die Leute kamen in Rüschenhemden aus ganz München, ein Stadtmagazin berichtete, der Laden brummte" sagt Vitzthum. Zwei Jahre ging das so, dann verschärfte die Gemeinde die Auflagen, irgendwann war es vorbei: Abriss. "Jetzt ist da grüne Wiese, eine Waldlichtung." Das Party-Team zerstreute sich, studierte, gründete Familien, nur hin und wieder gab es Feste, an verschiedenen Orten - bis elf Jahre nach dem PVC-Ende jemand besagte Waldlichtung fotografierte und auf Facebook eine Remember-PVC-Gruppe gründete. Der zu erwartende Reflex: Lass mal wieder Party machen!

Phase zwei begann 2010 mit einer Faschingsfeier im ehemaligen "Laab" in der Franziskanerstraße. Gleiche Deko, der DJ wie immer im Rüschenhemd unter der Polizeijacke und viele, viele Stammgäste, manche ergraut, egal. Es folgten Happenings in der Shisha-Bar im Kaufring am Ostbahnhof, in einer Tanzschule am Harras, in der Maratonga-Tanzbar und im Foyer des alten Volkstheaters, mit Erlaubnis von Intendant Christian Stückl.

"Schön zu sehen, dass man gemeinsam älter wird und trotzdem das Feiern nicht verlernt hat."

Das letzte Fest vor Corona stieg in einer Bahnhofspizzeria - dann war Schluss. Bis zu diesem Faschingssamstag. Vier Jahre keine Feier, und dann musste man zwei Tage vorher absagen, da die Location - die ehemalige "Unterfahrt" in der Kirchenstraße - doppelt gebucht war. Egal, um eine Woche verschoben - die Leute kamen trotzdem, 150 etwa. Vitzthums Fazit: "Schön zu sehen, dass man gemeinsam älter wird und trotzdem das Feiern nicht verlernt hat."

Da wundert es nicht, dass er die Buch-Präsentation in einem Club machen wollte, "das Buch nicht einfach erscheinen lassen, sondern auch daraus ein Happening machen". Das "Harry Klein" habe sofort zugesagt: "Die gehen selbst Skitouren." Es wurde ein prima Abend, ein paar Hundert Leute, Musik, dazu Geschichten aus dem Buch, aus den Bergen.

Die Skitouren, sein anderes Steckenpferd. In die Berge geht er, seit er 18 ist: wandern, skifahren, snowboarden, Skitouren seit 25 Jahren. Seine erste Tour mit einem Hachinger Kumpel, dem heutigen Pressesprecher der Bergwacht: 1600 Höhenmeter im Karwendel, mit Uralt-Ausrüstung. Dennoch fing er Feuer. Nachhaltigkeit hat ihn schon immer beschäftigt. Seit 15 Jahren hat er kein Auto mehr. 2008 musste er die Agentur auflösen, deren Geschäftsführer er zehn Jahre war - und auch das Auto weggeben. "Ich habe mich neu aufgestellt, alle Nebenkosten reduziert und mich gefragt: Was brauche ich unbedingt? Ein Auto nicht."

"Das Thema Klimawandel und Bergsport ist ein Widerspruch in sich."

Er fing an, sich Touren ohne Auto zu organisieren, was zu mancher Erkenntnis führte: "Beim Thema Klimawandel und Bergsport ist es besonders schön, den Finger in die Wunde zu legen: Es ist ja ein Widerspruch in sich. Als Bergsteiger fühlst du dich als totaler Naturmensch - und machst genau das Gegenteil von einer Couch-Potatoe. Die geht höchstens an der Isar spazieren - und ist damit nachhaltiger unterwegs als Outdoor-Menschen, die sich Mountain-Lover nennen, die Natur aber kaputt machen." Jeder wolle raus, finde sich toll da draußen, aber die An- und Abreise spiele nie eine Rolle, auch bei den Tourenberichten nicht. "Es wird nicht darüber geredet. Es ist etwas, was ich in Kauf nehme. Für mich war An- und Abreise immer Teil des Erlebnisses. Das habe ich über die Jahre versucht mit meinen Geschichten rüberzubringen." 2019 fing er an, seine Touren publik zu machen, auf Facebook - und wurde belächelt. "Geil, dass es jetzt ein Thema und ein Buch daraus geworden ist", sagt Vitzthum.

Detailansicht öffnen "Für mich ist eine Tagestour auch schon eine Reise", sagt Vitzthum. (Foto: privat)

Aus der Öffi-Reiseplanung entstand die Idee, nicht mehr zum Ausgangspunkt zurück zu müssen. 18 der 35 Touren im Buch sind Durchquerungen. "Für mich ist eine Tagestour auch schon eine Reise", sagt Vitzthum, "wir machen keine Ausflüge, sondern Reisen. Ob das zwei oder drei Stunden dauert, sehen wir gar nicht. Wir vergleichen auch nicht die Fahrzeiten oder ob es drei Euro mehr kostet - wichtig ist es, gemeinsam unterwegs zu sein."

"Jeden Tag pendeln 300.000 Leute ganz selbstverständlich mit dem Auto in die Stadt, als sei es ein Naturrecht."

Ihn ärgert die Stadt-Land-Diskussion: "Städter sollen gefälligst mit dem Zug raus fahren, aber jeden Tag pendeln 300.000 Leute ganz selbstverständlich mit dem Auto in die Stadt, als sei es ein Naturrecht." Auch die oft gescholtene Bahn sei besser als ihr Ruf: "Es werden immer nur die Hasskübel ausgeschüttet. Es hat sich so ein negatives Bild verfestigt, schwer dagegen anzukämpfen. Aber: In seiner Wahrnehmung tut sich etwas, zum Guten. "Neulich hetzen früh morgens zwei Mann mit Skiern durch die Bahnhofshalle", erzählt Vitzthum, "Bekannte, die bei der Buchpräsentation waren, aber nie Öffi-Touren gehen. Die sind auf den Zug gerannt, haben später Bilder von der Tour gepostet: zwei Tage Öffi-Durchquerung, vom Schliersee zum Tegernsee." Der eine habe erzählt, er habe daheim einen vollgetankten Firmenwagen stehen. "Wie cool, wenn solche Leute die Hemmschwelle überwinden, auf Sitzheizung und Hörbuch verzichten! Die Schweinehunde sind alle im Kopf. Wir müssen eine Bereitschaft entwickeln, mal von unserem Ross auf ein anderes umzusteigen."