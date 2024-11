Der beliebte Schauspieler freut sich in der Woche von 25. November bis 1. Dezember auf kleine Ausflüge ins Deutsche Museum, zu Gerhard Polt ins Theater und auf das Dach des Olympiastadions.

Die Liebe zum Schauspiel wurde Michael Roll praktisch in die Wiege gelegt. Sein Vater, der Kameramann Gernot Roll, war ein Großer des deutschen Films, auch die Mutter arbeitete beim Film. Schon während seiner Jugend synchronisierte er Filme und nahm Gesangs- und Schauspielunterricht. Seit vielen Jahren zählt er zu den viel beschäftigten Schauspielern im deutschen Fernsehen, von Rollen in „Der König“ über den „Tatort“ bis zu Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen. Als Synchronsprecher lieh er Tom Hanks und Benjamin Bratt seine Stimme, auch auf Theaterbühnen steht er immer wieder. Am Freitag, 29. November, spielt er im Fernsehkrimi „Für immer Sommer – Enthüllungen“ den Vater einer Polizistin, die einen mysteriösen Todesfall aufzuklären hat (20.15 Uhr, ARD).