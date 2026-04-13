Die 13-jährige Katelyn hat gerade den Gesangs-Contests „The Voice Kids“ gewonnen. Ihr Coach Michael Patrick Kelly scheint einiges richtig gemacht zu haben. Wie auch 2018, als er schon einmal ein Talent bei den Erwachsenen zum Sieg begleitete. Der Singer-Songwriter coacht vielleicht deshalb so gut, weil er selbst viel annimmt. Sechs Jahre lang bei Mönchen in einem Kloster, etwa. Auch von seinem Vater Daniel, dem Patriarchen der Kelly Family, hat er viel fürs Leben gelernt. „Er zeigte mir, wie man lebt, wie man stirbt, wie man kämpft, wie man etwas Böses in etwas Gutes wandelt“, singt Kelly über ihn auf seinem aktuellen Album „Traces“. Und musikalisch hat der 48 Jahre alte Weltreisende, der in München lebt, ohnehin nie ausgelernt. Vor „Traces“ etwa besuchte er einen alten Freund in London, Wil Malone, der für The Who, Oasis, Black Sabbath und The Verve („Bitter Sweet Symphony“) Streicher-Arrangements gezaubert hat. Auch für Kelly schwang der 85-Jährige dann noch einmal den Dirigentenstab in einer alten zum Studio umgebauten Kirche – „da sind mir die Tränen gekommen“. Nicht zum einzigen Mal auf dem Album.
Michael Patrick Kelly„Weinen ist befreiend, es ist heilend“
Lesezeit: 7 Min.
Mit der „Kelly Family“ wurde er früh berühmt, inzwischen coacht Michael Patrick Kelly selbst den Nachwuchs. Ein Gespräch über „The Voice Kids“, große Gefühle auf der Bühne und warum ihm Tränen so wichtig sind.
Interview von Michael Zirnstein
Grammy-Gewinner Christopher Cross auf Deutschland-Tour:„Es ist beschämend, gerade US-Amerikaner zu sein“
Christopher Cross gewann fünf Grammys und einen Oscar. Dann wurde es still um ihn. Wie erklärt sich der US-Songwriter, dass die junge Generation ihn und das seltsame Genre „Yacht Rock“ auf einmal wieder feiert?
Lesen Sie mehr zum Thema