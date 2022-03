Interview von Bernhard Blöchl

Er ist nicht leicht zu fassen. Mehrmals scheiterten Interviewanfragen an seinem Terminkalender. Kein Wunder, denn wie sich herausstellt, hat Michael Ostrowski in den vergangenen Jahren gedreht wie ein Wahnsinniger, unter anderen mit Bully Herbig und Anika Decker. "Ja, das war grenzwertig viel", sagt der Schauspieler am Telefon, als es endlich klappt mit einem ausführlichen Gespräch. Die meisten dürften den Österreicher, geboren 1973 in Leoben in der Steiermark, aus den Eberhofer-Komödien kennen, aber auch aus den Filmen von Michael Glawogger und den Passau-Krimis in der ARD (zwei neue Folgen am 31. März und 7. April, jeweils 20.15 Uhr, und in der Mediathek). Im Mai hat außerdem sein ureigenes Herzensprojekt "Der Onkel - The Hawk" Premiere.