Von Susanne Hermanski

Die 13 soll Unglück bringen. Aber auch einem Comedian? Michael Mittermeier hat mehr als ein Dutzend Programme gespielt, sein neues nennt er "#13". Der Münchner sagt, es sei das persönlichste, das er je geschrieben hat. Es geht darin um Gott und den Teufel, um Schabernack und die nackte Seele von Eltern, die ein Kind verlieren. Geht das wirklich in einem Comedy-Abend? Mittermeier erzählt davon im Interview in einem Schwabinger Café.

SZ: Die Welt ändert sich rapide. Ändert sich auch die Comedy?

Michael Mittermeier: Klar. Allein schon die äußeren Gegebenheiten. Auf Tour zu gehen im Jahr 23 ist anders als vor Corona. Es kommen weniger Menschen, Bühnen haben zugemacht, und es werden noch mehr zumachen, die Leute kaufen viel kurzfristiger die Tickets. Ich fand das ja den Wahnsinn früher. Manche besorgten sich schon zweieinhalb Jahre vorher ihre Eintrittskarte.

Und heute weiß man nie so genau, ob man sich fürs gleiche Geld in zwei Jahren nicht lieber einen Survival-Kurs bucht?

Für die Veranstalter geht es jedenfalls jetzt ums Überleben. Der Ukraine-Konflikt hat leider der Kultur noch einmal zwei Kniescheiben abgeschossen. Nächstes Jahr wird düster, staatliche Corona-Hilfen, die es gab, laufen aus, und zum Teil wird das Geld jetzt zurückgefordert.

Kennen Sie den Spruch, 40 Prozent ist das neue "Ausverkauft"? Trifft der auf Sie auch zu?

Für mich kann ich nur sagen: Ich habe in den vergangenen zwei Jahren sicher mehr gearbeitet, als in den fünfen davor. Ich habe zwei Programme und zwei Bücher geschrieben, ein Fernseh-Special gemacht und einen Podcast, "Synapsen Mikado", mit meiner Familie aus der Taufe gehoben. Aber wenn es schwierig wird, funktioniere ich extrem gut.

#13 heißt ihr aktuelles Programm, und die Unglückszahl scheint ja voll eingeschlagen zu haben: Unmittelbar vor der Pandemie war das Programm schon so gut wie fertig, samt Plakat, richtig?

Ja, aber dann musste ich erstmal etwas komplett anderes machen, das sogenannte Corona-Programm, tauglich für Autokinos und so. Aber das Foto für das Plakat hatte ich immer noch liegen. Das ist eines der besten Bilder, die je von mir gemacht wurden. Da sieht man einen, der weiß zu kämpfen. Der Streifen auf meinem Gesicht sieht ein wenig wie Kriegsbemalung aus, nur nicht so martialisch.

Detailansicht öffnen Michael Mittermeier auf dem Plakat für sein Programm "#13". Das Graffito im Hintergrund hat er selbst entdeckt und fotografiert. (Foto: Olaf Heine/Mediapool)

Jetzt wird die eine Krise durch die nächste abgelöst, die Deutschen fallen von einer Angst in die nächste. Geht noch mehr?

Ich weiß nicht, ob das allgemeine Angstpotenzial jetzt ausgeschöpft ist. Ich selbst bin nicht der ängstliche Typ. Aber ich kann sagen, wenn du ein derart persönliches Programm das erste Mal spielst, dann hast du die Hosen voll. Aber das ist eine konstruktive Angst. Die lähmt nicht. Und Lachen kann einen sowieso aus der Angst befreien.

Stehen Sie im Grunde immer vor bedürftigen Leuten, die von Ihnen erwarten, dass Sie sie aus ihrer Tristesse erlösen?

Vor allem kriege ich selber von dem Menschen viel zurück, das ist ein Austausch. Ich stand schon in meinen dunkelsten Momenten auf der Bühne. Es gibt Tage, da sagst du, eigentlich dürfte ich jetzt gar nicht rausgehen.

Was waren das für Momente?

Nach persönlichen Schicksalsschlägen zum Beispiel.

Sprechen Sie darüber?

Im Programm kommt manches vor. Etwa wie Menschen behandelt werden, die sich ein Kind wünschen, aber Schwierigkeiten haben, eines zu bekommen. Wie die Leute dann hämisch reden, über die Künstler, die sich ja nur selbst verwirklichen wollten, und dann halt spät anfangen mit der Familienplanung. Oder wie die Krankenhäuser und die Kirche damit umgehen, wenn Eltern ihr noch ungeborenes Kind verlieren. Manche nennen sie Sternenkinder. Du solltest sie nicht einmal ansehen können. Und auch wenn die Kirche sich vom Zeugungsmoment an einmischt, stirbt so ein Kind ungetauft, dann hängt es als eine Art religiöser Bastard in der Hölle fest. Als Komiker bist du geneigt zu sagen, ihr macht wohl einen Witz. Langsam scheint sich da etwas etwas zu verbessern. Aber es war unerträglich.

Wie geht Ihre Frau damit um, dass Sie davon auf der Bühne erzählen?

Das geht natürlich nur mit Abstand. Ich gehe an den Schmerz, ich gehe an den Tod heran auf der Bühne, und zwei Minuten später sind die Leute bei mir wieder an der Decke beim Lachen. Meine Frau hat gesagt, geh' einfach auf die Bühne und öffne dein Herz.

Wie reagiert das Publikum?

Ich bekomme unfassbar tolle Zuschriften. Nicht nur von Menschen, die selbst betroffen sind.

Sie sind im katholischen Bayern aufgewachsen, im Landkreis Erding. Glauben Sie, dieses Hadern mit Gott und denen, die sich als seine Vertreter auf Erden sehen, wird in der Zukunft überhaupt noch eine Rolle spielen?

Bei denen, die in den späten Neunzigern geboren sind oder in den Zweitausendern sicher nicht mehr. Aber Fragen nach Schuld und verdrängte Schuldgefühle, die sind zeitlos, die gibt es trotzdem immer.

Bekommen Sie eigentlich nie Gegenwind für Ihre direkte Art?

Extrem viel von der rechten Szene. Die Querdenker und die Impfgegner haben mich unfassbar beschimpft, Mordwünsche eingeschlossen. Deshalb reagiere ich auch besonders empfindlich auf dieses Gerede von "man darf ja heute nichts mehr sagen". Gesagt wird alles. Und wenn wir nicht aufpassen würden, hätten wir bald einen neuen Kaiser unter den Reichsbürgern, Wilhelm der 13., wär' der dann gewesen.

Sie sehen das mit Humor?

Ich habe den Spruch geprägt: Vor den Reichstag fahren, aus seinem Porsche aussteigen und mit dem Megafon die Revolution auszurufen, das ist, wie mit einer Blockflöte zum Heavy Metal Konzert zu gehen. Das ist Comedy pur!

Setzen Sie Ihrem eigenen Humor Grenzen?

Du musst deinen eigenen Kompass haben. Homophobie, Rassismus, das kommt für mich nicht infrage. Ich will keinen Menschen verletzten. Ansonsten halte ich mich an Werner Finck, den großen Kabarettisten. Der hat das Dilemma des Komikers mal so beschrieben: Wenn man die Menschen zum Lachen bringt, wird man nicht ernst genommen. Wird man aber ernst genommen, ist man ein schlechter Komiker. Sich zwischen diesen Polen zu bewegen, ist die Kunst.

Sie und Ihre Frau haben eine Tochter, die ist jetzt 14 Jahre alt. Mit Lilly haben sie in der Pandemie sogar einen gemeinsamen Podcast angefangen. Teilt sie denn wirklich den Humor ihres Papas?

Solang ich keine Wortspiele mache...

Wieso, sind die Rappern vorbehalten?

Naja, so schlecht sind die Witze nicht, die die machen. Wer hätte gedacht, dass Kanye West irgendwann sagt, cool sei es schon, dass Hitler die Autobahnen gebaut und die Mikrofone erfunden hat. Die Welt ist vollkommen absurd mittlerweile.

Noch mehr Beispiele für diese These?

Klar: Macht doch eine Klimatafel für die Bedürftigen - statt den Brei an die Gemälde zu werfen! Oder die vielen Verschwörungstheorien: Da ist einer der reichste Mann der Welt und hat den Plan, die Hälfte der Menschheit zu töten. Ja, ok, um dann was zu sein? Der reichste Mann der übrigen Hälfte?

Sind schlechte Zeiten gut für Komödianten?

Nein, nur ein schlechter Kabarettist oder Comedian braucht schlechte Politiker, um gute Nummern zu machen.

Können Sie mit Weihnachten etwas anfangen?

Ich liebe Weihnachten! Mein System spürt, dass ich da nie etwas arbeite. Es fährt automatisch runter und freut sich über die Ruhe.

