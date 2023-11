In der Komfortzone

Lässig, drahtig, aber auch ein schlampiges Talent: US-Sänger Michael Mayo in der Unterfahrt.

Ein allzu lässiger Gesangs-Jungstar Michael Mayo in der Unterfahrt.

Von Oliver Hochkeppel

Er könnte auch ein Basketball-Star der Lakers sein: Sportlich gekleidet und drahtig erklimmt Michael Mayo die Bühne der Unterfahrt. Mehr kalifornische Lässigkeit (wo er herkommt) als New-York-Coolness (wo er lebt). Der knapp 30-Jährige ist derzeit wohl der am höchsten gehandelte junge Jazzsänger, im vergangenen Jahr sogar mit dem Deutschen Jazzpreis als bester internationaler Künstler dekoriert. Schon das Drumherum stimmt, Mayo ist ein echtes Moderationstalent, das zu Late-Night-Talk-Hochform aufläuft, wenn er seine langjährigen Begleiter Andrew Freedman an den Keyboards und Robin Baytas am Schlagzeug vorstellt.