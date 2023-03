Sechs Jahre lang hat der Münchner Schlagzeuger und Jazz-Dozent Michael Keul an seinem Opus magnum "Contact Tracing" gearbeitet: Einer Sechser-CD-Box mit 24 verschiedenen Piano-Trios, jeweils mit ihm am Schlagzeug. Ausnahmslos mit Musikern, mit denen Keul in den vergangenen 40 Jahren gespielt hat. Darunter natürlich die halbe heimische Szene, und angesichts des Themas so ziemlich alle lebenden (und leider auch ein paar inzwischen verstorbenen) Münchner Jazzpianisten, die so gewissermaßen ihr Kompendium bekommen.

Weil Keul für die immer wieder verschobene Präsentation vorerst keinen Münchner Veranstalter fand, sollte man jetzt am 31. März die kurze Fahrt nach Rosenheim nicht scheuen: Im Künstlerhof werden am Klavier Christian Elsässer, Claus Raible, Bernd Lhotzky und Chris Gall sowie am Bass Henning Sieverts und Rudi Engel dabei sein. Nur ein kleiner Ausschnitt des Projekts, aber schon ein kleines Festival.

Michael Keuls "Contact Tracing", Fr., 31. März, 20 Uhr, Rosenheim, Hans-Fischer-Saal im Künstlerhof