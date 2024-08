Bereits 1964 hatte der geschäftstüchtige Patriarch Joseph Jackson seine Söhne Jackie, Tito und Jermaine in ein Trio gesteckt. Zu den Jackson Five wurden sie 1966 mit den weiteren Brüdern Marlon und Michael. Der war schon als Siebenjähriger der neue Leadsänger: Es war der Beginn seines Aufstiegs zum größten Popstar des Planeten.

Und München ist nicht nur Beatles-, Queen- und Rolling Stones-Stadt. Seit Michael Jackson hier am 20. November 2002 seinen Sohn Prince Michael II aus dem Hotelzimmerfenster des Bayerischen Hofs den unten versammelten Fans zeigte, ist die Stadt – insbesondere das liebevoll gepflegte MJ-Memorial am Promenadeplatz – nach Michaels Tod 2009 ein Pilgerort für seine Getreuen.

Am 4. November 1972 trat der „King of Pop“ das erste Mal in München auf – damals noch als Pimpf of Pop im Circus Krone mit den Jackson Five. Die starteten das Konzert gleich mit ihren Welthits „I Want You Back“ und „ABC“ (später spielten sie Michaels Solo-Song „Ben“). Vielleicht kommen nun also auch bei den verbliebenen The Jacksons, wie sie sich seit dem Plattenfirmenwechsel 1976 nennen, Erinnerungen hoch (die an den Auftritt 2013 in der Olympiahalle sollten sie besser verdrängen, die Stimmung vor „gähnend leeren Rängen“ sei mau gewesen, schrieb die Presse). Bei ihrem bisher einzigen bestätigten Konzert der „The Legacy“-Tournee in Deutschland sind zumindest Tito, Jackie und Marlon dabei. Bei Soul- und R’n’B-Klassikern wie „I’ll Be There“ oder „Blame It On The Boogie“ lassen sie sich von fünf Band-Musikern begleiten.

Auch ohne Michael wird der Herbst ein Jackson-Festival sein. Denn am 5. Oktober singt Schwester Janet auf ihrer „Together Again“-Tournee in der Olympiahalle. Sie ist die derzeit erfolgreichste Musikerin der insgesamt elf Geschwister.