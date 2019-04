7. April 2019, 18:39 Uhr Michael Jackson Fans demonstrieren gegen umstrittenen Film

Einige Dutzend Michael-Jackson-Fans haben am Samstag gegen die Deutschland-Ausstrahlung der umstrittenen Dokumentation "Leaving Neverland" protestiert. In dem Film, der in den USA schon Ende Januar gezeigt wurde, erheben zwei Männer heftige Missbrauchsvorwürfe gegen den 2009 gestorbenen Musiker. Für die demonstrierenden Jackson-Fans sind die Anschuldigungen Lügen.

Mit Plakatsprüchen wie "Facts don't lie - people do", oder "MJ innocent" postierten sie sich am Samstagmittag zunächst in Unterföhring. "Hier hat der Sender ProSieben seinen Sitz und zeigt den Film abends erstmals in Deutschland", erklärte die Demonstrantin Jennifer Fuhrman. Sie hatte gemeinsam mit Mitstreitern die Kundgebung über Facebook organisiert - nach ihren Angaben kamen rund 70 Fans.

Nach ihrem Protest vor dem Sender zogen rund 30 Anhänger in die Münchner Innenstadt vor das inoffizielle Michael-Jackson-Denkmal.