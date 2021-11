"Lord Of The Dance" ist mit jungen Tänzerinnen und Tänzern wieder unterwegs.

Michael Flatley ist der kommerziell erfolgreichste Tänzer und Choreograf der Welt. In München hat er die Jubiläumstournee seiner Show "Lord of the Dance" vorgestellt.

Von Michael Zirnstein

Michael Flatley ist mit 63 Jahren noch Tänzer durch und durch. Das zeigt sich auch daran, wie er im Interview im Bayerischen Hof in München den Brustkorb spannt, wenn ihm etwas wichtig ist. Wie ein Torero vor dem Stier oder wie Captain Kirk vor einer grünhäutigen außerirdischen Schönheit. Michael Flatley ist ein Held der Irish-Dance-Szene, für manche Traditionalisten allerdings auch ein Verräter. Jedenfalls ist er der bis dato kommerziell erfolgreichste Tänzer und Choreograf überhaupt. 60 Millionen Menschen in 60 Ländern haben allein seine Show "Lord of The Dance" gesehen. Die Jubiläumstour zum 25-jährigen Bestehen gastiert am 23. Oktober 2022 in der Münchner Olympiahalle.

SZ: Kommen Sie gerne nach München?

Michael Flatey: Ja, es hat so eine europäische Süße. Ich habe hier ein paar schöne Hüte gekauft, gleich die Straße runter. Und, wie überall in Deutschland, schätzen uns die Leute hier sehr, ihr Wissen um das, was wir tun, ist stark gewachsen.

Ist das Wissen denn so wichtig? Als Sie 1994 beim Eurovision Song Contest erstmals auf der internationalen Bühne auftauchten, traf das die meisten blank, da war zunächst ein Staunen: Da geht etwas Großes, für manchen Komisches vor, das einen seltsam berührt.

Für mich als Künstler ist schon wichtig, dass die Leute wissen, was wir da tun. Aber wie bei einem Rothko oder einem Pollock wollen wir das auch umgehen, wie ein Bypass zum Herz. Wir wollen die Leute emotional an einen Ort bringen, wo sie noch nicht waren, ihre Seele herausfordern. Es geht auch nicht um die Perfektion der Schritte. Es geht um die tiefe Leidenschaft der Rhythmus-Muster, die in uns sind, seit tausenden Jahren.

Detailansicht öffnen Michael Flatley in Bayerischen Hof in München. Die geplante Pressekonferenz zu seiner Deutschland-Reise von "Lord of The Dance" fiel Corona-bedingt aus. (Foto: Semmel Concerts)

Es begann vermutlich mit den Kreistänzen der keltischen Druiden und setzte sich im katholischen Irland fort...

(Er küsst seinen Kreuz-Anhänger) Ja, ich bin ein katholischer Mann.

Gibt es eine spirituelle Komponente in Ihrem Tanz?

Ich habe immer daran geglaubt. Die alten Heiden haben vor der Schlacht gefastet. Tagelang. Aber dann begannen sie (Flatley stampft mit seinen Ledersohlen fest auf den Parkettboden), sie beschworen den großen Geist von Mutter Erde. Und sie brachten ihn mit Vater Himmel zusammen, um die Stärke und den Mut zu erhalten loszumarschieren. Es ist in der Natur, in allen Menschen. Wenn ich meine Tänze erschaffe, dann bin nicht ich das, es kommt von oben. Also: Denk nicht nach, lass den Kanal offen!

Wann haben Sie sich das Video Ihres Auftritts von 1994 zum letzten Mal angeschaut?

1994.

Ehrlich?

Ich schaue mich niemals an.

Detailansicht öffnen Lange stand Michael Flatley als Tänzer auf der Bühne, wie hier 2000. (Foto: Peter Lauth / Reuters)

Wie hat sich Ihr Tanz entwickelt von diesem Auftritt mit der Gruppe "Riverdance" bis heute?

Als ich Riverdance erschuf, war ich 35 Jahre alt. Mein ganzes Leben lang hatte ich von meinem Tanz nicht leben können. Überall, wo ich es probiert hatte, am Broadway, lachten sie mich aus. Also wusch ich Teller, verlegte Entwässerungsrohre. Dann bekam ich die Chance mit den Chieftains. Gott sei Dank. In der ersten Nacht der Tour, in Detroit, rannte ich mit der Band auf die Bühne raus und tanzte. Das Publikum erhob sich geschlossen und klatschte. Im Backstage-Raum weinte ich, schaute in den Spiegel und sagte: Das ist jetzt mein Leben! Als ich dann bei der Eurovisions-Sendung mitmachte, kam alles zusammen, was ich bis dahin als neue Form des traditionellen Tanzes erschaffen hatte.

Wieso haben Sie sich von "Riverdance" gelöst?

Wir traten dann mit der "Riverdance"-Show in Theatern auf. Ich war aber schon auf einem höheren Gipfel, ich konnte weiter blicken, ich hatte die Idee, in großen Hallen zu tanzen und mit den Rock'n'Roll-Bands zu konkurrieren. Das klang verrückt, sogar mein Manager sagte: "Niemals klappt das!" Aber: Die erste Show, die ich machte, war in der Wembley Arena, 18 000 Leute, ausverkauft. Innerhalb eines Jahres haben wir den Rekord gebrochen: 21 ausverkaufte Wembley-Shows in Folge. Der Tanz heute ist vielleicht schneller, härter, schwieriger. Wir haben nun Lichtkunst, Set-Design, super Sound, wunderbare Kostüme, in der neuen Show gibt es einen unsichtbaren Vorhang, so können meine Tänzer wie in einem dreidimensionalen Film tanzen. Es hat sich entwickelt. Aber im Kern ist es derselbe archaische Kult-Tanz. Das sagt doch alles: Was man in alten Tagen gemacht hat, ist noch heute relevant, wenn wir es nur modern anziehen und mit Respekt zeigen.

In alten Zeiten, hier in München, sollen die Schäffler, die Fassmacher, nach der Pest auf der Straße getanzt haben, um die Menschen zu ermutigen, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ist das eine Parabel für heute?

Wundervoll. Ja. Absolut. Wir brauchen das. Ich bin sicher, wenn es wirklich schlimm stand im übelsten Teil der Schlacht, dann kam der Anführer nach vorne (er stampftanzt wieder im Sitzen) und alle folgten ihm. Das brachte das Blut in Wallung, hob die Energie. So können Sie nicht besiegt werden. Selbst wenn Sie verlieren, gehen Sie mit den Göttern auf Ihren Schultern. Wir hatten die Pest, Katastrophe nach Katastrophe über Jahrhunderte, wir werden auch Corona überstehen, aber wir bringen es als Menschen mit dem Glauben an uns selbst hinter uns.

Detailansicht öffnen Gruppentanz als Schlachtformation: "Lord of the Dance". (Foto: Brian Doherty)

Sie sprechen oft von Schlachten. Sie waren Boxmeister in Chicago. Aber muss es unbedingt auch Wettstreit in den Künsten geben? Sie waren Weltmeister im Flötespielen und Irischen Tanz.

Muss es nicht. Wer kann Vivaldi gegen Verdi ausspielen, Van Gogh gegen Monet? Das sind doch nur unsere menschlichen Unsicherheiten: Ich muss der Beste sein! Ich tanzte schnell und brach den Weltrekord. Macht mich das zu einem besseren Tänzer? Nein. Ich wuchs in einem harten Umfeld auf, wo es immer ums Siegen, Siegen, Siegen ging. Vielleicht half mir das, mich über die Umstände zu erheben, machte mich hart. Andererseits bin ich dagegen, mit Sicherheit bei Kindern: Wir sollten sie nicht mit Make-up in Tanzwettbewerbe schicken und beurteilen.

Sie haben den Weltrekord mit 35 Schritten pro Sekunde. Wie schnell sind Sie heute?

Oh Gott, da denke ich lieber nicht dran.

Ihre Beine waren mal auf 40 Millionen Dollar versichert. Wie taxieren Sie sie heute?

Herrje. Ich fühle mich gut. Ich arbeite hart. Ich esse nur einmal am Tag, nur am Abend, dadurch habe ich mehr Energie, mehr Kreativität. Mein Geist ist wach. Aber mein Körper ist stark durchgeprügelt worden vom Tanz, mein Rücken, mein Nacken, meine Hüften, mein Wadenmuskel, meine Bänder sind kaputt, wie auch meine Schultern. Diese hier muss wohl ersetzt werden. Es dauert morgens, bis ich mich aufgerichtet habe, aber wenn ich dann vor meinem Sohn stehe, schäme ich mich nicht.

Angesichts dieser Schäden, die viele Profis im Irish Dance erleiden, würden Sie jungen Tänzern, Ihrem Sohn Michael, Ihren Weg empfehlen?

Als ich "Riverdance" erschuf, war ich 35 Jahre alt. Ich bin jetzt 25 Jahre im Geschäft, und ich hatte nie einen Tänzer mit 35 auf der Bühne, die sind alle durch mit Ende zwanzig. Aber Gott gab mir diese Gabe. Er sagte: Du glaubst, du betest, hier ist Deine Belohnung. An alle jungen Leute: Schaut nach innen, hört nicht auf die Leute da draußen, die euch warnen: "Nein, es ist unmöglich." Folge deinem Traum, dann kannst du alles erreichen.

Stehen Sie bei der Jubiläumstour auf der Bühne, wie zuletzt 2015?

Ich werde nicht tanzen. In meinem Leben habe ich zu viele Boxer gesehen, die es nicht lassen können. Einer meiner Freunde und Helden war Muhammed Ali. Er kam einmal zu oft zurück. Ich bin jetzt 63, ich möchte meine Fans nicht enttäuschen. Egal ob ich noch könnte oder nicht. Jetzt ist es Zeit für die Jungen.