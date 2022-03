Von Thomas Becker, München

Das Beste an diesem Abend mit Michael Buchinger? Tückische Frage, einfache Antwort: der Heimweg mit dem Rad. Schon kalt, aber die Bewegung tut einfach gut. Englischer Garten, Isarauen: Es gibt schlimmere Heimwege. Vor dem "Aktuellen Sportstudio" geht sich glatt noch das SZ-Magazin aus, so zeitig ist man ja noch nie aus dem Lustspielhaus rausgekommen. Äh, Lustspielhaus? Ach ja, der Buchinger. Warum der eben so gar nicht zu einem durchgedrungen ist, obwohl sich alle anderen im Saal gar nicht mehr eingekriegt haben? Vielleicht doch eine Altersfrage. Schließlich ist der Mann mit 29 gerade mal halb so alt wie der Rezensent. Wobei: Hazel Brugger ist 28, Christoph Fritz 27 - nee, am Alter kann's nicht liegen. Und wenn man sich den Sohn herbeidenkt, der nicht sehr viel jünger ist wie Buchinger: Hätte der mehr Spaß gehabt? Unwahrscheinlich.

Das alles ist so selbstreferentiell, belanglos und erwartbar

Dann liegt's wohl doch daran, was der Mann im silbern funkelnden Paillettenhemd alles so erzählt. In seinem ersten Kabarett-Programm "Lange Beine, kurze Lügen" ging's um die Themen Beziehung, Familie, Lügen und Hass, im zweiten mit dem Namen "Ein bisschen Hass muss sein" nun also um, nun ja, Beziehung, Familie und Hass. Oder, um genau zu sein, um Penisbilder, Penistermine, schwule Dating-Apps, Blähungen und seinen eher nicht ganz so dolle ausgeprägten Kinderwunsch.

Das alles ist so selbstreferentiell, belanglos und erwartbar, dass es fast schon wieder lustig ist, woraus der Burgenländer glaubt noch einen Gag quetschen zu können. Im richtigen Leben ist Buchinger Youtuber, seit 2009 schon. Da gibt es dann Hasslisten, Backvideos und sehr viel Text und Bild vom Umzug des Paares. Außerdem schreibt er Kolumnen für Vice, die Welt und Zalando, tritt bei Sixx in der Sendung "Frauendingsbums" auf, ist Synchronsprecher eines Toilettenpapiers in einem Animationsfilm, vertreibt seinen eigenen, handsignierten Wein und verkauft im Online-Shop Tassen mit der Aufschrift "Ich hasse alle Menschen!!!" für 25 Euro sowie die Stoffbeutel "Hello Friends" für 17 Euro. Hat sicher viel zu tun, der Gute. Andere setzen sich in der Zeit hin und überlegen, was sie ihrem Publikum sagen wollen.