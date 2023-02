Von Dirk Wagner

Er sei nicht der Weihnachtsmann, protestiert Michael Bublé mit ausgestrecktem Mittelfinger in der Münchner Olympiahalle. Weil nämlich sein 2011 erschienenes Weihnachts-Album sein erfolgreichstes ist, würden viele von ihm ein familienfreundliches Weihnachtskonzert erwarten. Stattdessen aber seien die Songs, die er diesmal dabeihat, "Baby-mach-Lieder" voller Sex.

Dazu passt auch sehr gut, dass er später in einem Elvis-Medley den King of Rock'n'Roll in genau der Phase abholt, wo Elvis 1968 im Fernsehen statt der verabredeten Weihnachtsshow sein legendäres Comeback als Rock'n'Roll-Sänger lieferte. Für diese Einlage greift Bublé sogar wie Elvis damals selbst zur Gitarre, nur dass er diese im Gegensatz zum King gar nicht spielen kann. Stattdessen tut er nur so, als spiele er sie, und knapp 9000 Zuschauer scheinen ihn auch dafür zu bewundern. So, wie sie ihn ja auch dafür bejubeln, dass der Kanadier nach eigenem Bekunden nirgendwo so gerne auftritt wie in Deutschland. Schon der Kultur wegen!

Weil zu solcher deutschen Kultur aber auch der deutsche Schlager zählt, genießt Bublé es womöglich sogar, wie das Publikum an diesem Abend die Swing-Musik der um Streicher und Bläser verstärkten Begleitband mit euphorischer Sturheit im bewährten Schlager-Takt niederklatscht. Wer allerdings sein Publikum - wie er - mit einer Mitmach-Übung zum Village People-Gassenhauer "YMCA" auf Nat King Coles "L-O-V-E" einstimmt, hat solche teutonische Taktverschiebung letztlich auch selbst provoziert.

Insofern er davon unberührt als Sänger - etwa bei Charlie Chaplins "Smile" - immer noch brilliert, könnte man den Abend auch so zusammenfassen, dass ein großartiger Sänger an diesem Sonntagabend eine tolle Party losgetreten hat. Allerdings ist ihm das früher als Weihnachtsmann schon bedeutend schwungvoller gelungen. Damals konnte er sogar mit Weihnachtsliedern erotisieren. Seine heutigen "Baby-Mach-Lieder" weihnachten indes noch nicht einmal!