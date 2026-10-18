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Theaterstück am Metropoltheater MünchenHemmungsloses Trinken als Selbstversuch

Lesezeit: 2 Min.

Vier Lehrer versuchen, ihre Sorgen mit Alkohol zu vergessen. Mit Jakob Tögel (Peter), Hubert Schedlbauer (Tommy), Bijan Zamani (Nikolaj) und Michele Cuciuffo (Martin).
Vier Lehrer versuchen, ihre Sorgen mit Alkohol zu vergessen. Mit Jakob Tögel (Peter), Hubert Schedlbauer (Tommy), Bijan Zamani (Nikolaj) und Michele Cuciuffo (Martin).
Foto: Metropoltheater München/Joel Heyd

Jochen Schölch bringt den preisgekrönten Film „Rausch (Druk)“ am Metropoltheater auf die Bühne. Lebt es sich besser mit einem Alkohol-Dauerpegel von 0,5 Promille? Vier Lehrer wagen den Versuch.

Kritik von Nele-Sophie Weimann

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Die Augen auf das Publikum gerichtet, eröffnet Nikolaj, gespielt von Bijan Zamani, den Abend im Metropoltheater mit einer ganz schön unverschämten Eingangsfrage: „Wie viele von euch Paaren haben sich nüchtern kennengelernt?“. Auf ertapptes Lachen heben nur wenige im Publikum die Hände. Die gleichen Hände, die noch Minuten zuvor, im dicht gedrängten Foyer, Bier- und Weingläser hielten. Dabei verspricht der Alkohol nur, was nüchtern selten gelingt: ein Gefühl von Leichtigkeit. So zumindest die Ausgangsthese in „Rausch (Druk)“, den gleichnamigen Film aus dem Jahr 2020 hat Regisseur Jochen Schölch am Metropoltheater für die Bühne adaptiert.

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