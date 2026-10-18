Die Augen auf das Publikum gerichtet, eröffnet Nikolaj, gespielt von Bijan Zamani, den Abend im Metropoltheater mit einer ganz schön unverschämten Eingangsfrage: „Wie viele von euch Paaren haben sich nüchtern kennengelernt?“. Auf ertapptes Lachen heben nur wenige im Publikum die Hände. Die gleichen Hände, die noch Minuten zuvor, im dicht gedrängten Foyer, Bier- und Weingläser hielten. Dabei verspricht der Alkohol nur, was nüchtern selten gelingt: ein Gefühl von Leichtigkeit. So zumindest die Ausgangsthese in „Rausch (Druk)“, den gleichnamigen Film aus dem Jahr 2020 hat Regisseur Jochen Schölch am Metropoltheater für die Bühne adaptiert.