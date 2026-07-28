Peter Gelb reist oft nach München. Und dann geht er in die Oper, dabei ist er selbst seit 2006 Intendant des größten aller Opernhäuser, der Metropolitan Opera in New York. Weil die Met seit jeher darum ringt, sich finanziell selbst zu tragen, erfand der Manager schon mancherlei: die Live-Übertragungen in Kinos rund um den Globus zum Beispiel. In der jüngeren Zeit setzt er auf neue Werke, was andernorts immer noch als Wagnis gilt. Und er trennte sich nach Beginn des russischen Angriffskriegs von Anna Netrebko – der damals wohl berühmtesten Opernsängerin der Welt. Verheiratet ist Gelb mit der ukrainisch-kanadischen Dirigentin Keri-Lynn Wilson. Was Gelb entscheidet, hat Signalwirkung für den gesamten Opernbetrieb. Wir treffen uns im Garten des Hotels, in dem er schon seit vielen Jahren Stammgast ist. Sein Koffer ist schon gepackt. Gleich nach dem Gespräch geht es ab zum Flughafen.