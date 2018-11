9. November 2018, 18:54 Uhr Metalltechnik Chance ergriffen

Paul Kaczmarczyk absolvierte erst die Hauptschule und bildete sich dann fort

Von Sabine Buchwald

Der Lebenslauf von Paul Kaczmarczyk beweist: Das deutsche Schulsystem bietet jedem eine Chance. Jedenfalls wenn er sie sieht, ergreift und dabei Unterstützung erfährt. Kaczmarczyk hatte auf seinem Weg zum "Master of Education" viel Hilfe von Seiten seiner Familie und von Freunden, das gibt er unumwunden zu. Dass er heute Metalltechnik an der Technikerschule unterrichtet, war nach dem Hauptschulabschluss erst mal nicht vorherzusehen. Eine Lehre zum Metzger, Buchbinder oder Glasbläser hatte ihm nach neun Pflichtschuljahren der Berater im Berufsinformationszentrum (BIZ) vorgeschlagen. "Das war deprimierend", sagt Kaczmarczyk rückblickend. So sehr, dass er ein weiteres Jahr zur Schule ging und die Mittlere Reife machte. Mit diesem Abschluss seien "einige Türen mehr aufgegangen", sagt Kaczmarczyk, und so begann er eine Ausbildung zum Technischen Zeichner - Fachrichtung Maschinenbau.

Schnell nach der Lehre erkannte er die Möglichkeit, sich noch mehr Wissen anzueignen. In Abendkursen an der Technikerschule in der Deroystraße, wo er heute als Lehrer arbeitet, machte Kaczmarczyk von 2004 bis 2007 seinen staatlich geprüften Maschinenbautechniker und öffnete sich damit abermals das Tor zu einer weiteren Karrierestufe.

"Ich wollte eigentlich nie studieren", sagt er. Aber an alter Stelle weiterarbeiten, wollte er auch nicht länger. 2010 begann er schließlich an der "School of Education" der Technischen Universität München ein Lehramtsstudium für berufliche Schulen in Metalltechnik und Physik. Es dauerte fünf lange Jahre bis zum Master. "Man braucht viel Sitzfleisch für diesen Weg", sagt Kaczmarczyk, der in Polen geboren wurde und zur Grundschule nach Deutschland gekommen ist. Aber er sei froh, dass das Schulsystem dies zulasse. Jemand wie er kann sich gut in Schüler reinversetzen und sie motivieren.

Warum es zu wenige Berufsschullehrer gibt, kann Kaczmarczyk nicht ganz verstehen. "Wahrscheinlich ist es noch nicht bei so vielen Leuten angekommen, dass es diesen Beruf gibt und wie sehr er gebraucht wird", vermutet er. Der 34-Jährige jedenfalls hat seine Bestimmung gefunden.