„Metallica“-Konzert in München:Headbangen bis zur Erschöpfung

„Metallica“-Konzert in München

Von Dirk Wagner

Natürlich hat Metallica weniger Ausgaben, wenn deren Bühne nur einmal für gleich zwei Konzerte aufgebaut wird. Zudem fallen Reisekosten weg, die nun aber die Fans zahlen müssen, wenn sie zu den einzigen Konzerten in Deutschland von weiter weg anreisen. Weil zu Beginn des Vorverkaufs Eintrittskarten nur für jeweils beide Konzerte zusammen verkauft wurden, um die Nachfrage zu sichern, kommen für die Angereisten auch noch Übernachtungskosten hinzu, die dann auch noch wachsen, weil die beiden Konzerte ja nicht an zwei Tagen hintereinander gespielt werden. Die Band gönnt sich zwischen den Auftritten auch noch einen Tag Pause und den angereisten Fans also noch mehr Reisekosten.