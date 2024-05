"Es ist nur Wasser", kommentiert James Hetfield, Sänger der Heavy Metal Band Metallica im Olympiastadion den andauernden Regen, der plötzlich in das bis dahin erfrischend sommerliche Konzert seiner Band hinein geplatzt ist. Dabei scheint der Kalifornier solchen Regen anfangs sogar zu genießen. Als wäre dieser ein wärmender Sonnenstrahl, in welchem der Rock-Millionär sich sonnt, hält er sein Gesicht entspannt in den Regen. Jeder Tropfen, der sein Antlitz berührt, scheint ihm eine erfrischende Streicheleinheit zu sein.

Doch mit der Zeit bilden sich auch riesige Wasserlachen auf der kreisrunden in der Stadionmitte aufgebauten Bühne, die nicht nur einen riesigen Zuschauerraum inmitten des Kreises ermöglicht, sondern auch den Abstand der Musiker zu den restlichen Plätzen in der Arena und in den Tribünen wohltuend gering hält.

Detailansicht öffnen Bei ihrem Auftritt standen die Heavy-Metal-Stars inmitten des Publikums, hier Lars Ulrich am Schlagzeug und James Hetfield. (Foto: Leonhard Simon)

Trotzdem wird das Bühnengeschehen auch auf LED-Wänden übertragen, die aussehen wie die typischen US-amerikanischen Wassertürme. Acht solcher Türme umrahmen die Bühne. Auf ihnen kann das Publikum zu Beginn des Konzerts jene Filmsequenz aus Sergio Leones Italo-Western "Il buono, il brutto, il cattivo" beäugen, mit der jedes Metallica-Konzert beginnt. Musikalisch untermalt von Ennio Morricones berühmtem Filmscore, den das Publikum mit Vorfreude begeistert mitsingt, sieht man einen Mann, der auf einem riesigen Friedhof um sein Leben rennt. Gleichzeitig sucht er dort nach vergrabenem Gold, für das er bereit ist, sein Leben zu lassen.

Detailansicht öffnen Rund um die Bühne in der Mitte des Olympiastadions übertrugen Video-Leinwände in Wasserturm-Optik Livebilder vom Konzert. (Foto: Leonhard Simon)

Derweil betreten Metallica die Bühne. Noch bevor jener goldgierige Mann auf dem Friedhof erkennt, dass er reingelegt wurde, startet die Band ihr erstes von zwei Münchner Konzerten an diesem Wochenende mit einem Song vom 1983er Debüt-Album "Kill ´Em All", nämlich mit der ersten Metallica-Single "Whiplash".

Als darauf gleich "For whom the bell tolls" vom zweiten Album "Ride The Lightning" folgt, wirkt das auf die zum Teil sehr weit für die diesjährig einzigen Deutschlandkonzerte der Metal-Ikonen angereisten Fans, als würde die Band nur eines der Konzerte wiederholen, mit denen sie schon letztes Jahr in Hamburg zu sehen war. Doch schon der dritte Song in München weicht von jener Setliste ab.

Detailansicht öffnen Ob auf den Tribünen oder direkt vor der Bühne: Die Stimmung bei den Fans war trotz Regen bestens. (Foto: Leonhard Simon)

Und auch die weiteren Songs bilden ein komplett neues Programm, mit dem Metallica nunmehr den zweiten Teil ihrer 72-Städte-Tournee zum neuen Album "72 Seasons" eröffnen. Hits wie "Nothing Else Matters", "Seek & Destroy" und "Master of Puppets" heizen dabei ebenso ein wie die außerhalb der Fangemeinde etwas weniger bekannten Songs aus dem Metallica-Œuvre. Sogar einen neuen, speziell für München komponierten Song liefern der Bassist Robert Trujillo und der Gitarrist Kirk Hammett im Duett mit "Hofbräuhaus Funk Jam".

Die Stimmung im Münchner Olympiastadion kann darum auch nicht vom plötzlichen Regen getrübt werden. Zwar fließt bald schon das Wasser in Strömen vom Schlagzeug-Becken, und auch der auf den anderen Trommeln gesammelte Regen spritzt immer wieder auf, kaum dass der Schlagzeuger Lars Ulrich auf sie eindrischt.

Detailansicht öffnen Sogar ein neuer, speziell für München komponierter Song war beim Konzert zu hören. (Foto: Leonhard Simon)

Später wird Ulrich sich zum Abschied beim Münchner Publikum dafür entschuldigen, dass er wegen des Regens erstmalig nach Jahren wieder mit nacktem Oberkörper gespielt habe. Aber ein durchnässtes T-Shirt auf der Haut war ihm dann doch zu unangenehm.

Kirk Hammett bedankt sich indes sogar für den Regen beim Münchner Publikum, als hätte dieses absichtlich dem sonnenverwöhnten Kalifornier einen waschechten Münchner Regen kredenzt. Weil auch die Bühne von Metallica nicht überdacht ist, sind die Musiker hier der Witterung ebenso ausgeliefert wie der größte Teil des Publikums, das nicht im überdachten Tribünenteil die Show genießt.

Alle Aktionen zu den Konzerten im Olympiastadion : München im "Metallica"-Rausch Die Heavy-Metal-Giganten rufen zum "Munich Takeover" auf. Doch die Fans sind ihnen eh verfallen und organisieren ein Wochenende des Rock-Wahnsinns mit Tribute-Shows, Bierathlon und Headbanger-Yoga. Von Michael Zirnstein

Entschlossen trotzen die Musiker dem Wetter und beherrschen selbst im strömenden Regen ihre Instrumente perfekt. Selbst die Wasserlachen halten die Musiker nicht davon ab, die rutschige Bühne voll auszunutzen, damit sich auf keiner Seite des Stadions die Fans von ihren Idolen vernachlässigt fühlen.

Die meisten Zuschauer werden am Sonntag sogar ins zweite Metallica-Konzert pilgern, wo die Band dann andere Songs spielen wird. Zur Freude der hiesigen Gastronomie müssen die angereisten Fans darum das ganze Wochenende in München verweilen. Während sich Band und Crew also Reisekosten sparen, mutet sie ihren Fans deutlich höhere Ausgaben zu. Da ist schnell die komplette Urlaubskasse für ein einziges Konzertwochenende ausgegeben. Und selbst wenn dieses in guter Erinnerung bleiben wird, hat eine solche Vermarktungsstrategie schon einen Beigeschmack. Um es mit Metallicas Worten zu sagen: Sad But True!