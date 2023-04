Von Catherine Hoffmann

Für die Kooperation von Menschen braucht es sehr viel Kommunikation. Was wurde gesagt, was gemeint? Leider ist das ganz schön schwierig - besonders, wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten. "Man denkt oftmals ,Hey, Kultur ist so ein bisschen heiße Luft. Nein, überhaupt nicht!' Eines der zentralen Themen für das Gelingen von Projekten in der Zusammenarbeit ist das Verständnis der Kultur des anderen", sagt Peter Niermann, Gründer von Straightlabs.