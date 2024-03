Von Harald Eggebrecht

Am Meta 4 Ensemble aus Finnland lässt sich leicht studieren, was "Persönlichkeit" und Geist eines Streichquartetts von Weltrang ausmachen können, weil die Vier - Antti Tikkanen, Minna Pensola, Violinen; Atte Kilpeläinen, Viola; Tomas Djupsjöbacka, Violoncello - so lichtdurchflutet, intonationsklar und durchhörbar im Viererklang musizieren wie nur wenige.