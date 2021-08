In gut einem Jahr soll der Bildungscampus in der Messestadt öffnen. Dazu gehören auf der gegenüberliegenden Seite der Joseph-Wild-Straße auch Sportflächen. Sie sollen nicht nur Schülern, sondern der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden, zumindest wenn es nach dem Bezirksausschuss (BA) Trudering-Riem geht. Dass das Gelände auch von Vereinen genutzt werden könnte, wurde von Seiten der Stadt schon bei Baubeginn in Aussicht gestellt. Nun sorgt man sich im BA allerdings darum, dass dies nicht rechtzeitig geregelt werde. Im Nachhinein sei eine "Koexistenz schulischer und nicht-schulischer Nutzung" nicht immer leicht zu bewerkstelligen, heißt es im Antragspapier. Gerade angesichts der Planungen im fünften Bauabschnitt gebe es aber großes Interesse, Sport- und Schwimmanlagen auch außerhalb des Schulbetriebs zu nutzen. Daher fordert das Lokalgremium vom zuständigen Referat klare Aussagen dazu ob, ab wann und in welchem Umfang Bürgerinnen und Bürger auf dem zukünftigen Bildungscampus sporteln können. Wichtig sei dabei zudem, zu klären, wie die Belegungsrechte für lokale Vereine vergeben werden sollen.