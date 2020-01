Zeichenkurs in der Grünwerkstatt

Wie zeichnet man Licht und Schatten? Wie können Zeichenutensilien wie Kohle, Rötel oder Tusche eingesetzt werden? Das und vieles mehr erlernen Kursteilnehmer im Freihand-Zeichenkurs "Das Leben gezeichnet..." von und mit Künstlerin Monica Kiss von Habsburg an diesem Dienstag, 21. Januar, von 13.30 bis 15.30 Uhr. Treffpunkt ist die Grünwerkstatt an der Helsinkistraße 57. Das Material wird gestellt. Der Zeichenkurs ist Teil des Ökologie- und Kreativprogramms für Erwachsene in der Grünwerkstatt. Die Anmeldung erfolgt unter office@echo-ev.de oder unter Telefon 94 30 48 45. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Weitere Termine sind jeweils dienstags, 18. Februar und 24. März, von 13.30 bis 15.30 Uhr.