Von der Witwe Grantel, die sich liebevoll um eine kleine Mäusefamilien in ihrem Speicher kümmert, einer grimmigen Katze und einem neidischen Nachbarn handelt das Puppenspiel "Katz und Maus". Das Figurentheater "Linde Scheringer" führt das Stück für Kinder von vier Jahren an und Erwachsene am Montag, 6. Januar, von 16 Uhr an im Wagnis-3-Veranstaltungsraum an der Heinrich-Böll-Straße 75 auf. Der Eintritt kostet Erwachsene fünf, Kinder drei Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.nachbarschaftswerk-wagnis.org. Die Kartenreservierung erfolgt per E-Mail an kultur@nachbarschaftswerk-wagnis.org.