28. April 2019, 22:28 Uhr Messestadt-Riem Vortrag über gesunde Raumluft

Wenn es in der Wohnung einmal wieder mieft und müffelt, dann muss das nicht zwangsweise bloß abgestandene Luft sein, sondern kann durchaus auch eine Belastung für die Gesundheit darstellen. Ob Ausdünstungen aus Baustoffen, Klebern, Lacken oder verschiedenen Einrichtungsgegenständen - die Gründe variieren. In ihrem Vortrag "Gesunde Raumluft in Wohngebäuden - ohne Schadstoffe, Schimmel und Gerüche" informiert die Biologin und baubiologische Messtechnikerin Pamela Jentner am Dienstag, 30. April, 18 Uhr, unter anderem über die richtige Auswahl der Baustoffe und über baubegleitendes Schadstoffmanagement. Veranstalter ist das Bauzentrum München, Willy-Brandt-Allee 10. Der Eintritt ist frei.