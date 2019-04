28. April 2019, 22:28 Uhr Messestadt Riem Malkurse im Doppelpack

Einen Kurs zum Malen mit Acrylfarben bietet die Kultur-Etage Messestadt am Samstag, 18. Mai, an. Teilnehmen können Anfänger und Fortgeschrittene. Der Samstagskurs findet künftig einmal im Monat von 10 bis 17 Uhr statt. Er kostet 42 Euro. Dienstags findet wöchentlich bereits vom 7. Mai an ein weiterer Malkurs statt, jeweils von 9 bis 13 Uhr. Dieser Kurs wird im Block gebucht und kostet 100 Euro. Malmaterial bringt jeder Teilnehmer selbst mit, es kann aber auch ein Farben-Grundset im Kurs gekauft werden. Anmeldung in der Kulturetage Messestadt, Erika-Cremer-Straße 8, Telefon 998 86 90 30 oder bei Martin Wagner, Telefon 140 18 68.