Den defekten Föhn, löchrige Fahrradreifen oder durchgebrannte Toaster können Besucher am Samstag, 11. September, mit in das Reparatur-Café des Vereins Echo bringen. Von 15 bis 17 Uhr steht die Grünwerkstatt an der Helsinkistraße 57 allen offen, die ein kaputtes elektronisches Gerät oder Mängel an ihrem Fahrrad haben. Neben Reparaturexperten sind auch die passenden Werkzeuge an Ort und Stelle. Nochmals hat die Werkstatt auch an den Samstagen 2. Oktober und 20. November geöffnet. Die Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.