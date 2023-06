Messestadt Riem:Rollstuhlfahrerin stürzt Rolltreppe hinunter

Die Frau wurde nach dem Sturz in eine Münchner Klinik gebracht. (Symbolbild)

Eine Rollstuhlfahrerin ist in der Messestadt Riem die Rolltreppe hinuntergestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die 74-Jährige war am Freitag im Einkaufszentrum unterwegs, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Auf der Rolltreppe kippte ihr Rollstuhl nach vorne, sie stürzte rund 15 Stufen tief und blieb bewusstlos liegen.

Mitarbeiterinnen eines Geschäfts leisteten umgehend Erste Hilfe und riefen den Notarzt. Die 74-Jährige wurde in eine Münchner Klinik gefahren, weitere Rettungskräfte kümmerten sich um ihren Ehemann.