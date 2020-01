Es geht nicht um das Gestalten einer Fettecke. Aber der Künstler Joseph Beuys hat der Akademie ihren Namen gegeben. Bei der Beuys-Akademie dreht es sich dann natürlich auch nur um Kunst, sie richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Münchner Stadtgebiet. Eine Woche können die jungen Künstler in spe mit Profis zusammenarbeiten. Die Akademie startet am Rosenmontag, 24. Februar, und geht bis zum Freitag, 28. Februar. Anmeldungen bis zum 3. Februar unter office@echo-ev.de oder unter Telefon 94 30 48 45. Die Kosten belaufen sich auf 92,50 Euro inklusive Verpflegung. Eine Ermäßigung gibt es bei mittlerem Einkommen (40 Euro) und bei Sozialleistungsbezug (17,50 Euro). Die Akademie findet im Quax an der Helsinkistraße 100 statt und wird vom Stadtjugendamt München gefördert. Weitere Informationen unter www.echo-ev.de.