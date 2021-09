Von Philipp Crone

Die Ankündigung wirkt harmlos: Der Oberbürgermeister macht einen Rundgang über die Automobilmesse. Das klingt nach Staunen und Lernen. Allerdings hat Dieter Reiter es am Mittwoch mit Gesprächspartnern zu tun, die ähnlich eloquent sind wie der SPD-Mann, und er begibt sich auf das fremde Terrain der Ladestationen und Wasserstoffantriebe. Wie macht man da eine gute, weil nicht ahnungslos erscheinende Figur? Reiter wechselt einfach das Fach, wird zum Humoristen und Journalisten, und da wird es dann unterhaltsam und interessant.

So ein Rundgang ist wohl komponiert und vor allem dokumentiert. "Was für eine Entourage", sagt ein Gast zu der Menschentraube, die sich um kurz nach 14 Uhr zum ersten Stand schiebt. Wobei Zwiebel zutreffender ist. Die innerste Schicht, das ist Reiter, direkt um ihn herum seine Presseassistentin sowie der Messechef und die Chefin des Automobilverbands, als dritte Schicht kommen dann Fotografen, Kameraleute und Journalisten, ehe ganz außen in angenehm entfernter Nähe Polizisten und Schaulustige mitlaufen. Reiter hält kurz vor der ersten Station, ein Unternehmen, das erweiterbare Ladesäulen entwickelt, wie Mehrfachsteckdosen. Der OB will hier aber nicht nur lernen und staunen, er will seine Themen setzen, also sagt er etwas oberbürgermeisterlich: "Ich möchte mir Münchner Unternehmen ansehen und den Prozess der Transformation zeigen." Transformation, einer dieser modernen, viel- und nichtssagenden Begriffe. Reiter meint die Veränderung zu umweltbewusster Fortbewegung. Ein eifriger Start-upper referiert, der OB scherzt mit dem Begriff Kurzschluss, erklärt das System noch einmal in einfachen Worten ("Sie verteilen das, was da ist, auf verschiedene Nutzer") und endet mit: "Spannend!" Dann zieht die Zwiebel weiter. Bei Brose werden ihm milchige Scheiben gezeigt, die aufklaren, wenn der Autobesitzer einsteigt, dazu Kofferraumklappen, die vor Hindernissen wie etwa Garagendecken Halt machen ("Das hätte ich meiner Frau früher zeigen sollen"), und bei BMW wartet der Chef persönlich. Oliver Zipse referiert zum Wasserstoffantriebs.

Reiter hinterlässt an jedem Stand am Ende gute Gefühle, ein wenig Medienaufmerksamkeit und wird dafür voll aufgeladen: bei BMW mit frischem Wasser und generell mit jeder Menge Bitten und Visitenkarten.