Bei einer Auseinandersetzung am Zentralen Busbahnhof in der Arnulfstraße ist am Donnerstagabend ein 55-jähriger Mann verletzt worden.

Laut Polizei geriet der Mann gegen 22 Uhr mit zwei weiteren Männern aus ungeklärter Ursache in einen Streit, der schließlich in Handgreiflichkeiten endete – zunächst mit Schlägen ins Gesicht. Danach stach einer der Angreifer mit einem spitzen Gegenstand in Richtung Hals und Kopf des Opfers, es wurde dabei leicht verletzt.

Im Anschluss flüchteten die beiden. Einer von ihnen wurde wenig später von der Polizei in Tatortnähe gefasst, nachdem Unbeteiligte den Notruf verständigt hatten. Der spitze Gegenstand, den er bei sich hatte, stellte sich als zugespitztes Holzstück heraus. Der zweite Täter, der ein Messer geführt haben soll, ist noch flüchtig.