29. Januar 2019, 20:30 Uhr Ebersberg Messerstecher verletzt Mutter und Schwestern

Anschließend fügt sich der 30-Jährige mit der Tatwaffe selbst tödliche Verletzungen zu. Die Tat ereignete sich im Schwesternwohnheim der Kreisklinik.

Mit einem Messer hat ein 30 Jahre alter Mann am Dienstag in Ebersberg seine Mutter lebensgefährlich und seine zwei Schwestern leicht verletzt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord berichtete, nahm sich der Täter nach dem Angriff offenbar das Leben.

Die Tat ereignete sich am Nachmittag gegen 16.45 Uhr im Schwesternwohnheim des Ebersberger Kreiskrankenhauses. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei attackierte der Mann erst seine 52 Jahre alte Mutter, die dabei so schwer verletzt wurde, dass sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach München geflogen werden musste. Anschließend ging der Mann mit dem Küchenmesser auch noch auf seine beiden Schwestern los, die ebenfalls verletzt und in Krankenhäuser gebracht wurden.

In einem angrenzenden Teil des Wohnheims fanden die alarmierten Polizeikräfte nur Minuten später die Leiche des 30-jährigen Tatverdächtigen, der sich mit dem Messer offensichtlich selbst tödliche Verletzungen zugefügt hatte. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei Erding hat Ermittlungen wegen versuchter Tötung aufgenommen. Die Hintergründe der Tat waren am Dienstagabend aber noch unklar. Nach Informationen der SZ war er zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Der Tatort war bis in den Abend hinein gesperrt.