Gegen einen von ihnen, der bereits kurz nach dem Überfall mit einer Schnittverletzung an der Hand in der Nähe aufgegriffen und vorübergehend in die Psychiatrie eingewiesen worden war, wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, war damals in der Nähe entdeckt worden. Der Tatvorwurf gegen den zweiten Jugendlichen lautet auf gefährliche Körperverletzung.

Die beiden 17-Jährigen wohnen noch bei ihren Eltern. In den Wohnungen wurde nach Angaben eines Polizeisprechers Beweismaterial sichergestellt. Beide Jugendliche seien wegen Drogen- und Eigentumsdelikten bereits polizeibekannt, einer auch wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Attacke ereignete sich am 22. Juni gegen 21.30 Uhr im Englischen Garten im Bereich des Chinesischen Turms. Eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher soll dort randaliert haben. Die Österreicher forderten sie auf, Ruhe zu geben. Als die etwa zehn Teilnehmer des Junggesellenabschieds weiterzogen, folgten ihnen zwei Jugendliche aus der Gruppe.

Es kam zu einem Gerangel, dann flohen die Angreifer. Kurz darauf bemerkten zwei der Angegriffenen Stichverletzungen im Oberkörper, bei einem 32-Jährigen erwiesen sie sich als potenziell lebensbedrohlich.