Der Mann, der in Fürstenfeldbruck mit einem Messer auf seine Frau und seine beiden Kinder eingestochen haben soll, wird in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Das Schwurgericht am Landgericht München II sah es als erwiesen an, dass der 56-jährige Rechtsmediziner im Februar vergangenen Jahres nachts aufgewacht ist, in der Küche ein Messer geholt hat und damit auf seine Familie losgegangen ist. Zur Tatzeit sei die Steuerungsfähigkeit des Mannes, der nach Ansicht des Gerichts an einer schweren depressiven Erkrankung leidet, erheblich eingeschränkt gewesen, heißt es in der Urteilsbegründung. Ob sie vollständig aufgehoben gewesen sei, könne das Gericht nicht mehr feststellen, weshalb es die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik ohne Bewährung angeordnet hat. Der Mann benötige einen geschlossenen Rahmen, in dem er zunächst behandelt würde. Aufgrund der psychischen Verfassung des Angeklagten fand der Prozess weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.