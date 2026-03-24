Der neue Video-Überwachungsturm am Stachus hat sich erneut bewährt: Mit seiner Hilfe konnte nun ein Fall geklärt werden, bei dem am vergangenen Dienstagabend ein junger Mann verletzt worden war.

Der 19-Jährige war blutend in das dortige McDonald’s-Restaurant gekommen, von wo aus er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Aufzeichnungen der Videokameras zeigten, dass er mit zwei Jugendlichen in Streit geraten war. Die beiden waren mit Messern bewaffnet, mindestens einer soll laut Polizei zugestochen haben.

Am vergangenen Samstag wurden die beiden Jugendlichen bei einem Ladendiebstahl in den Pasing Arcaden erwischt. Vergleiche zeigten schnell, dass sie mit den Tätern vom Stachus identisch sind. Es handelt sich um einen 17- und einen 16-Jährigen, beide sind bereits mehrfach polizeibekannt. Die Teenager wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt, der 17-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.