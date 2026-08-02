Es klingelt an der Wohnungstür, ein 42-Jähriger öffnet – und wird urplötzlich von einem Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. So geschehen am Freitag gegen 10.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Schachenmeierstraße in Neuhausen-Nymphenburg. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen und gibt sich noch bedeckt. Bislang ist bekannt, dass in der Wohnung eine 36 Jahre alte Frau lebt und sich zum Zeitpunkt des Angriffs noch drei weitere Personen dort aufhielten.