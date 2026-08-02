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Polizei fahndet nach TäterMesserattacke an der Wohnungstür

Der Täter, der einen Mann an der Wohnungstür mit einem Messer attackierte, ist noch auf der Flucht.
Der Täter, der einen Mann an der Wohnungstür mit einem Messer attackierte, ist noch auf der Flucht. Marijan Murat/dpa

Die Polizei fahndet nach einem Messerstecher, der einen Mann unvermittelt angriff, nachdem dieser ihm die Wohnungstür geöffnet hatte.

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Es klingelt an der Wohnungstür, ein 42-Jähriger öffnet – und wird urplötzlich von einem Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. So geschehen am Freitag gegen 10.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Schachenmeierstraße in Neuhausen-Nymphenburg. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen und gibt sich noch bedeckt. Bislang ist bekannt, dass in der Wohnung eine 36 Jahre alte Frau lebt und sich zum Zeitpunkt des Angriffs noch drei weitere Personen dort aufhielten.

Warum der 42-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck die Tür öffnete, ist unklar. Laut Polizei soll es aber zwischen den beiden Männern „eine Vorbeziehung“ gegeben haben. Der Angreifer flüchtete, laut Polizei soll es sich bei ihm um einen 35-jährigen Münchner handeln, der bereits wegen Gewaltdelikten aufgefallen sei. Das Amtsgericht hat einen Haftbefehl sowie einen Europäischen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen, nach dem gebürtigen Kosovaren wird gefahndet.

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SZ PlusVon Joachim Mölter

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