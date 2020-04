Ein Familienstreit endete am Ostersonntag mit einem Polizeieinsatz von sechs Streifenwagen. Gegen 13.50 Uhr waren eine Mutter mit ihrer Tochter in Forstenried auf der Polizeistation erschienen. Die 59-Jährige und ihre 38 Jahre alte Tochter, die als Friseurin arbeitet, hatten ohne Blessuren aus ihrer Wohnung flüchten können. Dort war zuvor der 40-jährige Sohn der deutsch-rumänischen Familie mit einem Küchenmesser auf die beiden Frauen losgegangen. Die Schwester hatte mit einem Pfefferspray ihren gewalttätigen Bruder in Schach halten können, so dass ihr und der Mutter rechtzeitig die Flucht gelang. Auf Grund der unkalkulierbaren Gefahrensituation wurden mehrere Polizeiwagen zu der Wohnung geschickt, in der sich zu der Zeit noch der 36-jährige Freund der Tochter aufhielt. Der Bruder ließ sich widerstandslos von den Polizisten festnehmen. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Niemand wurde verletzt. Laut Polizei war der Angreifer augenscheinlich nicht alkoholisiert. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.