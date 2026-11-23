Wer eine neue Küche sucht, die sich vom Massenangebot der Möbelriesen abhebt oder einen Schrank, der genau in das noch freie Eck im Wohnzimmer passt, tut sich oft schwer. Einzelhändler in der Region, die nach individuellen Wünschen herstellen, gut beraten und den Aufbau übernehmen, gibt es immer weniger. Fachkräftemangel, horrende Mieten – viele Geschäfte geben auf.

Was bleibt, ist der Onlinehandel. Möbel selbst konfigurieren ist im Trend. Doch was, wenn man beim Aufbau merkt, dass man sich verrechnet hat? Wer kommt und hilft? Und traut man sich einen solchen Aufbau überhaupt zu? Gerade in dieser Zeit, in der so vieles online passiert, würden echte Begegnungen wieder wichtiger, sagt die Leiterin der Messe „Heim & Handwerk“, Daniela Sepp. Hier könne man Materialien anfassen, echtes Handwerk erleben, Produkte vergleichen und sich persönlich beraten lassen.

Fünf Tage lang, vom 25. bis zum 29. November, zeigen in dreieinhalb Hallen große und kleine Firmen Ideen und Produkte, die sich rund ums Wohnen drehen. Dabei geht es nicht nur ums Bauen und Sanieren, sondern auch um originelle Einrichtungsideen, clevere Energiekonzepte und hochwertig gefertigte Möbel.

Auch besondere handgefertigte Fliesen, Lampen und Becher sind ausgestellt. Foto: Thomas Plettenberg, GHM

Auf der Fläche „Meisterwerk“ rücken ausgewählte Meisterbetriebe ihre Arbeit in den Fokus. In zehn Workshops kann man sich hier ausprobieren und eigene Werkstücke schaffen (Anmeldung vor Ort). Inspirationen zur Umgestaltung des eigenen Wohnbereichs gibt es im „Planwerk“: Studierende der Hochschule Coburg beraten kostenlos, wie sich das Beste aus dem eigenen Zuhause herausholen lässt (Beratungstermin vorher buchen).

Der Wettbewerb „Holz aus Bayern“ steht dieses Jahr unter dem Motto „Möbel für draußen“. Bayerische Innungsschreiner zeigen kreative Entwürfe überwiegend aus heimischem Holz. „Die Gute Form“ präsentiert Arbeiten des Schreiner-Nachwuchses, und das Bauzentrum München berät, wie man bei der eigenen Immobilie Energie spart und gibt Tipps zu Fördermitteln und Sanierungsmaßnahmen für ein kosteneffizientes Zuhause.

Neben den Beratungsangeboten rund ums Wohnen finden sich aber auch viele kleine Stände mit kleineren Angeboten rund ums Handwerk. Hier kann man richtig schön bummeln gehen. Wer rechtzeitig mit dem Weihnachtsgeschenke-Besorgen dran sein will, findet hier Ideen und kann in Workshops, die man teils zuvor online buchen muss, selbst Hand anlegen. Gegen eine Teilnahmegebühr für Kurs und Material lernt man, wie man stilvolle Untersetzer, Schmuckschalen und Tabletts selbst gießt, Christbaumkugeln aus Trockenblumen oder trendige Accessoires wie individuelle Schlüsselanhänger bastelt, den eigenen Wohlfühlduft kreiert, Keramik bemalt oder einen Weihnachtsbaum aus Holz sägt.

Bei einer der Live-Kochshows auf der Bühne lernt man, wie man authentisch asiatisch kocht. Foto: Thomas Plettenberg, GMH

Wer nach so vielen Fachinformationen hungrig wird oder sich ohnehin mehr für neue Kochtrends statt Holzhandwerk interessiert, schaut am besten nebenan vorbei: Parallel zur „Heim & Handwerk“ läuft in Halle A4 und der halben Halle A5 die „Food & Life“. Das Ticket gilt für beide Messen. Auch hier werden Schau- und Probierlustige satt an Eindrücken und leckeren Speisen, die etwa auf einer Kochinsel vor Publikum zubereitet oder in den vielen Foodtrucks angeboten werden. Wer gerne kocht, kann sich den einen oder anderen Trick von Experten abschauen, mit ihm ins Gespräch kommen und sich inspirieren lassen.

Wie zum Beispiel gelingt ein veganes Festtagsmenü? Wie entsteht die japanische Delikatesse Mochi aus Klebereis? In vielen Kochshows ist man live dabei und sieht zu, wenn eine knusprige Rösti, ein Panettone oder Baumkuchen entsteht. Der Koch Tobias Foellbach präsentiert seine Advents- und Winterküche, die Hauswirtschafterei kocht mit Hüttenwirten Rezepte aus ihrem neuen Buch mit 60 deftigen Rezepten von ihren Lieblingshütten.

Der kubanische Hot Dog von Asere Que Bola interpretiert Streetfood mal anders. Foto: Thomas Plettenberg, GHM

Ernährungsfachfrau Andrea Roß zeigt, wie aus regionalen und saisonalen Zutaten ein raffiniertes Menü entsteht. Und bei der Zuckerbäckerin Andrea Lanziner lernt man, wie man eine Bûche de Noël macht – eine weihnachtliche Biskuitrolle mit feiner Orangen-Schokoladencreme und stimmungsvoller Dekoration.

Höhepunkt dürfte die Show des Salzburger Spitzenkochs Tommy Eder sein, der sich auf der Kochbühne nicht nur dem Klassiker Fleischpflanzerl widmet, sondern täglich ein raffiniertes Sechs-Gänge-Menü mit passender Weinbegleitung zubereitet. Das Besondere: Man sitzt nicht nur am Tisch, sondern ist mitten im Geschehen. „Viele behalten ihre Tricks für sich, aber ich bin da sehr offen. Ich verrate Tipps und Kniffe, und jeder kann sich auch einen zweiten Teller holen, wenn er möchte“, sagt Tommy Eder. Das gilt allerdings nur für jene, die rechtzeitig vorgebucht haben, denn die Plätze sind begrenzt und begehrt.

Internationale Handwerksmesse „Heim & Handwerk“ und „Food & Life“, Mittwoch, 25., bis Sonntag, 29. November, 9.30-18 Uhr, Messe München, Eingang Ost, heim-handwerk.de