Von Gabriel Berg

Ob Käse aus Frankreich, Wein aus Italien, Kaffee aus Kolumbien oder auch Brezn aus Bayern - schmackhafte Besonderheiten gibt es überall auf der Welt. Verschiedene Messen, auf denen man sich über kulinarische Neuheiten informieren kann, fanden im letzten Jahr, wie die meisten Großveranstaltungen, nicht statt. Umso erfreulicher ist es, dass mehrere Publikumsmessen, die sich mit Kulinarik beschäftigen, in den nächsten Wochen wieder ihre Pforten öffnen. Eine Veranstaltung, die wieder in München gastiert, ist die Eat & Style, die am sechsten und siebten November im Zenith stattfindet. Auf der Messe gibt es eine riesige Vielfalt zu entdecken. Die Essensstände locken zum einen mit internationalen Köstlichkeiten, beispielsweise aus Singapur oder Andalusien und zum anderen mit lokalen bayerischen Schmankerln. Außerdem präsentieren einige kleinere Manufakturen und Start-ups aus der Lebensmittelbranche ihre kreativen Neukreationen. Die Messe ist in unterschiedliche Themenwelten aufgeteilt; so gibt es beispielsweise einen Bereich, der sich ausschließlich besonderen Weinen widmet. Dabei kann man nicht nur köstliche Weine probieren, sondern auch in zahlreichen Workshops alles über die edlen Tropfen aus aller Welt lernen.

Bei Eat & Style können Gäste selbst aktiv werden und ihren eigenen Kaffee rösten

In einem anderen Bereich der Eat & Style dreht sich alles um eines der beliebtesten Getränke der Deutschen: Kaffee. Hier können die Gäste sogar selbst aktiv werden und ihren eigenen Kaffee rösten. Neben kulinarischen Highlights widmet sich eine Themenwelt der Messe ausschließlich stilvollem Interieur. So kann man bei Workshops beispielsweise kreative Tischdekorationen oder schöne Hängepflanzen gestalten (Eat & Style: 6. und 7. November, Kulturhalle Zenith, Infos und Tickets: www.eat-and-style.de).

Obwohl in München eher das Bier zu Hause ist, gibt es auch Veranstaltungen, die sich nur mit edlen Weinen beschäftigen. Auf der "Wein München Winter" im Isarforum kann man am 19. und 20. November mehr als 500 preisgekrönte Weine von insgesamt 50 Ausstellern verköstigen. Wie schon bei der Eat & Style kann man sich einmal um die Welt probieren und neben Weinen aus Franken, Rheinhessen oder der Pfalz auch Weine aus Chile, Südafrika, Australien oder Neuseeland probieren (Wein München Winter: 19. und 20. November, Isarforum, Infos und Tickets: www.webermesse.de).

In der Veggie World gibt es neben Fleischersatzprodukten auch vegane Rucksäcke und Kosmetik

Vegane Ernährung wird in Deutschland immer beliebter. Das sieht man beispielsweise an der steigenden Produktion von Fleischersatzprodukten oder auch mit Blick auf die Speisekarten vieler Restaurants, die immer mehr vegane Alternativen anbieten. Eine Messe, die sich nur veganen Produkten widmet, ist die Veggie World, die am 13. und 14. November im MTC stattfindet. Neben veganen Köstlichkeiten präsentieren die Aussteller auch vegane Rucksäcke, vegane Kosmetik und andere vegane Alltagsgegenstände (Veggie World: 13. und 14. November, MTC, Ingolstädter Str.45, Infos und Tickets: www.veggieworld.eco).

Die Messe Food & Life, die Anfang Dezember im Messezentrum stattfindet, widmet sich ganze fünf Tage lang besonderen kulinarischen Trends und Marktneuheiten in der Lebensmittelbranche. Ein zentrales Thema der Messe ist die Bedeutung von regional hergestellten Lebensmitteln. Außerdem wird auf der Messe erstmals der Newcomer Award für besonders innovative Start-ups aus der Lebensmittelbranche verliehen (Food & Life: 1. bis 5. Dezember, Messe München, Infos und Tickets: www.food-life.de).