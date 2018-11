25. November 2018, 18:54 Uhr Messe Wohnträume verwirklichen

Bei der Heim+Handwerk gibt es erstmals ein Back-Studio

Von Ralf Scharnitzky

Gleichzeitig wohnen in Hamburg, Berlin und München: Auf der Heim+Handwerk ist das möglich. In drei individuell gestalteten Zimmern kann der Besucher den urbanen Lifestyle nachempfinden: mal Naturverbundenheit mit hanseatischem Understatement, mal Altbau-Charme kombiniert mit Industrial Design und mal Laptop und Lederhose. Aufstrebende Designer und Möbelhersteller präsentieren den Stil ihrer Stadt. Die Messe beginnt am Mittwoch auf dem Messegelände in Riem.

Die Heim+Handwerk ist seit 40 Jahren ein Schaufenster des Handwerks. 1978 fand die erste Messe mit 700 Ausstellern auf 25 000 Quadratmetern Fläche statt. Die Ausstellerzahl ist auf mehr als 1000 gestiegen, die Ausstellungsfläche sogar auf 66 000. Das Ziel noch immer: dem Besucher dabei zu helfen, Wohnträume zu verwirklichen. Derzeit arbeiten in den etwa 75 000 bayerischen Ausbaubetrieben 260 000 Menschen. "In Berufen, in denen sie täglich etwas Greifbares schaffen, etwas, was Menschen Freude macht und den Alltag erleichtert oder verschönert", sagte der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl, bei der Vorschau auf die Messe. Dieter Dohr, Chef der veranstaltenden Gesellschaft für Handwerksmessen, wird heuer mit seiner Frau auch als Kunde durch die sechs Hallen gehen: "Wir suchen ein neues Bett, da kommt die Messe gerade recht mit ihrem vielfältigen Angebot, bei dem man bestens vergleichen kann."

Neben Möbeln und Accessoires werden auch unabhängige Beratungen und individuelle Tipps von Ausstellern, Handwerksmeistern und Innenarchitekten angeboten. Und im neuen Back-Studio verraten Backexperten kreative Ideen und Anregungen von süß bis herzhaft für das Nachbacken zu Hause. In den Vorführungen erhalten Besucher besondere Tricks und Rezepte. Damit soll die Lust zum Selberbacken, eines der ältesten Handwerke überhaupt, geweckt werden - von einfachen Rührteigen über raffinierte Brotrezepte bis hin zu himmlischen Weihnachtsplätzchen.

Nicht nur wer dabei auf den Geschmack kommt, sollte die seit einigen Jahren parallel stattfindende "Food & Life" besuchen. Mehr als 300 Aussteller bieten dort kulinarische Spezialitäten an. Besucher können sich dabei unter anderem über verwendete Zutaten direkt beim Hersteller informieren. Die Food & Life kann mit dem Eintrittsticket der Heim+Handwerk besucht werden.

Die beiden Messen finden von Mittwoch, 28. November, bis zum Sonntag, 2. Dezember, auf dem Messegelände in Riem statt. Geöffnet täglich von 9.30 bis 19 Uhr.