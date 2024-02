Von Thomas Becker

Es ist ein mulmiges Gefühl, das einen befällt, als man der älteren Dame da zusieht. Mit einem Messer in der Hand tritt die Mittsiebzigerin einem zwei Köpfe größeren Ungetüm von Torte entgegen, um selbige anzuschneiden. Kann das gut gehen? Selbst wenn sich Gabriele Weishäupl auf die Zehenspitzen stellt, kommt sie an das oberste der sechs Tortenstockwerke nur gerade so heran, und als sie das Kuchenmesser in luftiger Höhe am Zuckerwerk ansetzt, beginnt die Konstruktion bedenklich zu wackeln. Doch Weishäupl lässt sich nicht beirren, schnippelt entschlossen weiter und siehe da: Das erste Stück ist geschafft! Jetzt ist die Inhorgenta, eine der größten Uhren- und Schmuckmessen der Welt, sozusagen inoffiziell eröffnet.