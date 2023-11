Zum zehnten Mal wurden Nachtclubs, Discotheken und Livemusikspielstätten mit dem "Applaus"-Preis der Bundesregierung in unterschiedlichen Bereichen ausgezeichnet. Die Hauptkategorie reichte von "Bestes Livemusikprogramm" über "Beste Livemusikspielstätten" bis zu "Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen", die drei Sonderkategorien von "Awareness" über "Inklusion" zu "Nachhaltigkeit". Insgesamt wurden dieses Jahr 96 Auszeichnungen vergeben, verbunden mit insgesamt rund 2,4 Millionen Euro Preisgeldern. Ende Oktober überreichte Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Hannover die Preise an die Gewinnerinnen und Gewinner. Darunter 13 aus Bayern, drei aus München: Jazz + in der Seidlvilla, Offene Ohren e.V. präsentiert Improvisationsmusik in München und für "Livemusikprogramm des Jahres" der Blitz Club , der Techno-Tempel im Deutschen Museum.

Detailansicht öffnen Stefan Rummel. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Der Geschäftsführer der Messe München, Stefan Rummel, ist in den Vorstand des Weltmesseverbandes UFI gewählt worden. Der Verband vertritt in mehr als 85 Ländern etwa 50 000 Beschäftigte aus der Messebranche. Rummel, der die Messe München seit 2022 zusammen mit Reinhard Pfeiffer leitet, soll sein internationales Amt für drei Jahre innehaben. Anfang November wird der neue UFI-Vorstand auf der Jahresversammlung in Las Vegas vorgestellt. "Ich möchte mich bei der UFI für das Vertrauen bedanken, das sie mir mit meiner Wahl in den Verwaltungsrat entgegengebracht hat, und ich freue mich darauf, weiterhin mit Kollegen aus aller Welt zusammenzuarbeiten, um die globale Messeindustrie der Zukunft zu gestalten", sagt Rummel. Vor seiner Zeit bei der Messe München arbeitete er bei der Bertelsmann Music Group BMG und bei Horváth. Studiert hat Rummel in München, Wiesbaden und New York.