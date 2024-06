Die Messe München hat im vergangenen Jahr 441 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet - so viel wie noch nie in einem Jahr ohne die Baumaschinenmesse Bauma. „Wir haben unsere Ziele beim Umsatz und bei den Zahlen für Aussteller und Besucher bei Weitem übertroffen, obwohl es von den Veranstaltungen her ein turnusgemäß schwaches Jahr war“, sagten die Messechefs Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel am Donnerstag.