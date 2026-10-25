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Erneuerbare EnergieWie die Messe den Strombedarf von acht Millionen Fahrkilometern einspart

Lesezeit: 3 Min.

Paneele über Paneele – über den Messehallen in München-Riem sind Tausende Photovoltaik-Module verbaut.
Paneele über Paneele – über den Messehallen in München-Riem sind Tausende Photovoltaik-Module verbaut.
Foto: Robert Haas

Die Messe München erzeugt Strom über eine der imposantesten Photovoltaik-Anlagen ihrer Art. Zwar kann der eigene Bedarf damit nicht gedeckt werden – doch auf dem Gelände finden sich weitere unerwartete Klimahelfer.

Von Sabine Buchwald

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Nur wenige Menschen haben die Chance, die Münchner Messe aus der Vogelperspektive zu erleben. Bisweilen dürfen Mitarbeiter und ausgewählte Gäste auf das Dach der Hallen, von dessen Aussichtsplattform aus am Horizont die bayerischen Berge zu erkennen sind. Die Gipfel bieten immer eine schöne Ansicht. Ebenso spektakulär, wenn auch nicht optisch, ist die Photovoltaik-Anlage, die auf den Dächern der Messehallen verbaut ist.

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