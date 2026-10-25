Die Messe München erzeugt Strom über eine der imposantesten Photovoltaik-Anlagen ihrer Art. Zwar kann der eigene Bedarf damit nicht gedeckt werden – doch auf dem Gelände finden sich weitere unerwartete Klimahelfer.

Nur wenige Menschen haben die Chance, die Münchner Messe aus der Vogelperspektive zu erleben. Bisweilen dürfen Mitarbeiter und ausgewählte Gäste auf das Dach der Hallen, von dessen Aussichtsplattform aus am Horizont die bayerischen Berge zu erkennen sind. Die Gipfel bieten immer eine schöne Ansicht. Ebenso spektakulär, wenn auch nicht optisch, ist die Photovoltaik-Anlage, die auf den Dächern der Messehallen verbaut ist.