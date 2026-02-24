Anfang März wird das Gelände der Messe München wieder zum Treffpunkt für alle, die bauen, gestalten, genießen oder einfach stöbern wollen: Von Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. März, läuft dort die IHM-Reihe mit vier Messen unter einem Dach. Herzstück ist die Internationale Handwerksmesse (IHM), begleitet von der Gartenmesse Garten München, der Ausstellung Handwerk & Design sowie der Genussmesse Food & Life.

Inhaltlich reicht die Bandbreite von Bauen, Sanieren und Modernisieren über Pflanzen und Gartengestaltung bis zu hochwertigem Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten. Besucherinnen und Besucher können mit einem Ticket alle vier Bereiche besuchen und flexibel zwischen den Hallen wechseln.

Internationale Handwerksmesse

Auf der IHM, der Internationalen Handwerksmesse, gibt es einiges zu entdecken in den Hallen C1, C2, B2 und B3. Die Erlebnisfläche „Macher gesucht!“ steht im Zentrum der Messe, denn hier geht es nicht nur ums Zuschauen, sondern um aktives Mitmachen. Ob Zahntechniker oder Konditor, alle Interessierten können hier mehr als 20 Handwerksberufe kennenlernen und direkt ausprobieren: Bauen, Schrauben, Sägen, Gestalten, Backen oder digital Tüfteln.

Der Verband „Das Handwerk“ zeigt an einem der Messestände, wie kreativ und digital Berufsorientierung heute sein kann. Mit der App „Handwerk Heroes“, die erst nächste Woche vorgestellt wird, und einer eigens entwickelten Handwerksstadt im Universum des Videospiels Minecraft, können junge Besucher und Besucherinnen spielerisch Ausbildungsberufe entdecken. Durch das Erstellen von Avataren und Erkundungstouren durch die Minecraft-Handwerksstadt soll „Das Handwerk“ junge Leute niederschwellig erreichen.

Die „Tortengala“ zeigt am Freitag, 6. März, circa 250 Torten von angehenden Konditormeistern. Hier verschmelzen Präzision, Kreativität und Kunst zu süßen Meisterwerken. Ein Teil der Torten wird anschließend bei einer Tombola verlost. Ein Anziehungspunkt für alle, die handwerkliche Kunst und süße Verführungen lieben.

Auch gibt es die Gelegenheit, unbekanntere und faszinierende Berufe aus dem Handwerk hautnah zu erleben, etwa den des Uhrmachers, Bestatters oder Stuckateurs. Für die Stuckateure gibt es bei der Messe sogar einen eigenen Wettkampf. Auch der Konditor zeigt seine süßen Kunstwerke, und beim Bau einer Skate-Rampe bekommt man spannende Einblicke in den Schreinerberuf.

Das Format „Innovation gewinnt!“ zeigt in Halle C1 die Trends der Branche und bietet Unternehmen eine Bühne für ihre neuesten Produkte wie modernen Fertigungstechniken, digitale Tools bis zu nachhaltigen und umweltfreundlichen Lösungen, die das Handwerk auf neue Wege führen.

Handwerk & Design

Lena Wiedewald hat ihr Porzellangefäß „Nixe“ genannt.. (Foto: Lena Wiedewald)

Die Handwerk & Design Messe in Halle B1 ist ein Teil der IHM. Hier gehen Kunsthandwerk und Design auf hohem Niveau Hand in Hand. Von zeitgenössischem Schmuck über Keramik, Textilien und Glas bis zu Möbeln zeigt die Messe die ganze Bandbreite des modernen Handwerks. Viele Stücke verbinden Tradition mit Moderne.

Als inhaltlicher Höhepunkt gilt die Sonderschau „Exempla“. Diese widmet sich jedes Jahr einem besonderen Thema, dieses Jahr: „Zukunft gestalten“. Gezeigt werden Arbeiten, die sich zwischen Handwerk, Kunst und Design bewegen und oft neue Perspektiven eröffnen. So bringt die Schau internationale Positionen zusammen.

Die Ausstellung „Schmuck“ ist eine der wichtigsten Schauen für zeitgenössischen Autorenschmuck weltweit. Hier präsentieren Künstler und Künstlerinnen experimentelle Arbeiten, die weit über klassischen Schmuck hinausgehen. „Schmuck“ zieht ein internationales Fachpublikum an und setzt Trends.

Die Plattform „Talente – Meister der Zukunft“ gibt jungen Gestaltern und Absolventen den Raum, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu zeigen. Oft sind die Projekte mutig, kreativ und thematisch am Puls der Zeit. Für Besucher ist es spannend zu sehen, wohin sich Design und Handwerk entwickeln könnten.

Der direkte Kontakt und der Austausch mit den Ausstellern verleihen der Messe eine persönliche Note. Hier kann man sich über Hintergründe informieren, nachfragen und Einblicke in Werkprozesse bekommen.

Food & Life

Eine Mitarbeiterin der Holzofenbäckerei Schroth auf der Food & Life 2025. (Foto: Thomas Plettenberg/GMH)

Früher gehörte Brotbacken eher zum Alltag von Hausfrauen als zur Freizeit junger Menschen. Heute erlebt es, teils durch Social Media, ein Comeback bei der Gen Z: Auf Tiktok und Instagram zeigen Influencerinnen kreative Sauerteig-Rezepte wie „Matcha Strawberry White Chocolate Sourdough“. Auch auf der Food & Life Messe in Halle B3 ist der Trend Thema. Silvia Schlögel von der „Die Hauswirtschafterei“ zeigt auf der Kochbühne in Halle B3, was neben Brot noch alles aus Sauerteig gezaubert werden kann. Auch Nico Scheller von der Lokalbäckerei Brotzeit, die Wert auf biologische Zutaten legt, führt das Bäckerhandwerk vor, und Ingrid Lokotsch aus Niederbayern bäckt glutenfreies Haferbrot.

Kein Brot, aber dafür Süßes, bereitet Andrea Lanziner, bekannt aus der Kochshow „Das große Backen“, zu. Sie präsentiert Eierlikörtörtchen, Pistazientorten oder Osterkörbchen aus Blätterteig auf der Kochbühne. Dort ist auch Philipp Zitterbart, Gewinner der jüngsten Staffel der Kochsendung Mälzers Meisterklasse, zu sehen. Er zeigt, wie aus Streetfood-Klassikern Fine-Dining-taugliche Gerichte gemacht werden können.

Auf die Plätze, fertig, los! Wer ist am schnellsten im Brezen schlingen, Zöpfe flechten oder Knopfsemmeln formen? Am 5. März wird es beim Wettbewerb „Bayerns schnellster Bäcker“, der erstmals seit Corona wieder auf der Messe stattfindet, flott zugehen.

Ebenfalls interessant für Besucher und Besucherinnen sind die Start-ups, die Innovationen im Bereich Ernährung präsentieren. Unter ihnen sind zum Beispiel Daily-Fred mit Müslikeksen und gefriergetrocknetem Obst oder Baghi mit einem Schnaps namens Pfeffergeist. Das beste Start-up wird vom Publikum mit dem Newcomer-Award ausgezeichnet.

Wer nach all den Shows richtig hungrig geworden ist, wird nun bei den Foodtrucks fündig. Kubanische Bowls, Käsespätzle und Bao Buns sowie Fischbrötchen, hausgemachte Pasta und Korean Fried Chicken: Diese Messe wird man nicht mit leerem Magen verlassen.

Garten München

Auf der Garten München treten Auszubildende und Floristen gegeneinander an, um den begehrten Heinz-Czeiler-Cup zu gewinnen. (Foto: Thomas Plettenberg/GHM)

Ob Kartoffeln, Zucchini, Möhren oder doch lieber Beeren und Äpfel – fast alles kann im eigenen Garten angebaut werden. Selbstversorger sein liegt im Trend. Bei der Garten München in Halle C2 dreht sich alles um nachhaltige Gartengestaltung, Hochbeete, Pflanzen, Outdoor-Möbel, Grills und Blumen. Besucher und Besucherinnen können sich mit Garten- und Landschaftsbauern austauschen und auch selbst kreativ werden. Beim Workshop „Blumenmadln“ gibt es die Möglichkeit, Sträuße aus Trockenblumen zu binden.

Nicht alle Besucher und Besucherinnen müssen einen grünen Daumen haben, denn wer selbst nicht aktiv werden will, kann auch einfach nur zusehen – beim Heinz-Czeiler-Cup unter dem Motto „Spring in Motion“ am Samstag. Nachwuchsfloristen binden Blütenkränze, Sträuße und andere Objekte. Im Forum „Das Haus“ gibt es Vorträge über Gärten, Schlösser und Villen in Südengland und Italien.

Internationale Handwerksmesse mit Handwerk & Design, Garten München und Food & Life, Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. März, täglich 9.30 bis 18 Uhr, Messe München, Riem, Am Messesee 2, www.ihm.de