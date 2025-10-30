Die Messe München bringt ihre Weltleitmesse für Bau- und Bergbaumaschinen erstmals nach Saudi-Arabien . Im April 2027 soll in Riad die Bauma Saudi Arabia stattfinden. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Messe München und der lokale Partner dmg events jetzt unterzeichnet. Während die von dmg organisierte Big 5 Construct Saudi sich künftig stärker auf Baustoffe und Innenausbau konzentriert, soll die neue Bauma-Ausgabe die Bereiche Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbautechnik sowie Bau- und Nutzfahrzeuge abdecken.

Der Schritt ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie der Messe München. Saudi-Arabien investiert im Rahmen seines Reformprogramms „Vision 2030“ massiv in Infrastruktur und Urbanisierung. Branchenkenner schätzen das Marktvolumen im Bausektor bis 2030 auf rund 130 Milliarden Euro. Da das Königreich stark auf Importe angewiesen ist, sieht die Messe München großes Potenzial für internationale Aussteller. „Das wirtschaftliche Momentum in Saudi-Arabien ist enorm. Mit der Bauma Saudi Arabia werden wir Teil davon“, sagt Geschäftsführer Stefan Rummel.

Für die Messe München wird Saudi-Arabien zu einem strategisch wichtigen Markt. Bereits 2026 wird dort erstmals die Umwelttechnologiemesse Ifat ausgerichtet.