Katharina Schlegel hat in ihrem Berufsleben viel gesehen. Indien, Südafrika, Brasilien, China – und nun auch Saudi-Arabien. Seit 17 Jahren arbeitet sie für die Messe München, heute verantwortet sie als Projektleiterin und Global Industry Lead das internationale Netzwerk der Umwelttechnologiemesse Ifat. Eine Frau, die weltweit Kontakte knüpft, Märkte analysiert, neue Standorte und Messen aufbaut. Und das in einem Feld, das lange von Maschinenbauern und Verbandsfunktionären geprägt war – von Männern also.